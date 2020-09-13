Martha Mansfield'den Halil Kumova'ya... Türk ve yabancı birçok oyuncu, ya bir kaza sonucu veya kalp krizi nedeniyle film / dizi setlerinde, tiyatro sahnelerinde hayatını kaybetti. Oyuncuların yanı sıra birçok set çalışanı da aynı nedenlerden dolayı yaşama veda etti. Baba - oğul Lee, 20 yıl arayla sette aynı elim kaderi paylaştı. Bruce Lee ile Brandon Lee... Mehmet Çalışkan, Habertürk 'Haftanın Portresi'nde 1923'ten günümüze kadar setlerde ve sahnelerde kimlerin hangi nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini derledi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

MARTHA MANSFIELD

30 Kasım 1923

Sessiz film döneminin yıldızlarından Martha Mansfield, San Antonio / Teksas'taki 'The Warrens of Virginia' adlı sinema filminin setinde 24 yaşındayken yanarak hayatını kaybetti.

Martha Mansfield, çekim arasında dinlenmek için tülden dikilmiş kostümüyle otomobiline bindi. Bir süre sonra otomobilin içinden alevler yükselmeye başladı. Set görevlileri, yangına müdahele etmek istediyse de gerekli ekipman olmadığı için alevleri söndüremedi.

Görgü tanıklarına göre pencereden Martha Mansfield'in üzerine kibrit atıldı. Yanmaya oldukça elverişli olan tül kostümü bir anda alev topuna dönüştü.

Martha Mansfield'in sigarasını yakmak isterken kibriti kostümünün üzerine düşürdüğünü iddia edenler de oldu. Ne var ki bu iddia, Mansfield'in sigara kullanmamasının öğrenilmesinden sonra çürüdü.

Film Sayısı: 29

TYRONE POWER

15 Kasım 1958

'Solomon and Sheba' filminin çekimlerinde kılıçla dövüş sahnesi sırasında Tyrone Power, 44 yaşındayken kalp krizinden vefat etti.

Film Sayısı: 53



BRUCE LEE

20 Temmuz 1973

Dövüş sanatları ustası oyuncu Bruce Lee, Hong Kong'ta çekilen 'Game Of Death' adlı filminin set arasında Betty Ting Pei adlı arkadaşının evine gitti. Başının ağrıdığını söyleyince arkadaşı ona bir ilaç verdi. Lee, ilacı içtikten sonra uyudu. 33 yaşındaki ünlü oyuncu bir daha uyanamadı.

Gerçek adı, Lee Jun-Fan olan Bruce Lee, 'Ömür Boyu Başarı Dalında Hong Kong Film Ödülü' ve 'Hong Kong Film Ödülleri Yüzyılın Yıldızı Ödülü'ne layık görülmüştü.

Film ve Dizi Sayısı: 26

VIC MORROW

23 Temmuz 1982

Kaliforniya'nın Ventura kasabasında çekilen 'Twilight Zone: The Movie' adlı sinema filminin setinde üzerine helikopter düşmesi sonucunda iki çocuk oyuncuyla birlikte 53 yaşındayken hayatını kaybetti.

'Lassiter'i canlandırdığı 'Bonanza' ve 'Harry Stearns'e hayat verdiği 'Charlie'nin Melekleri' adlı TV dizilerinde de rol alan Vic Morrow, ünlü oyuncu Jennifer Jason Leigh'in babası.

Film ve Dizi Sayısı: 57

JOHN ERIC HEXUM

18 Ekim 1984

1980'li yılların başında Türkiye'de 'Zamanda Yolculuk' adıyla gösterime giren TV dizisiyle ünlenen John Eric Hexum, rol aldığı 'Cover UP' adlı dizinin setinde çekime ara verildiği sırada bir sahnede kullanılan tabancayı alıp şakağına dayadı.

Silah boştu ama geri tepmesiyle kafatası kırılan John Eric Hexum, 27 yaşında hayatını kaybetti.

Film ve Dizi Sayısı: 6

OLIVER REED

2 Mayıs 1999

Dünya sinemasının ünlü oyuncusu Oliver Reed, 5 Oscar ödüllü 'Gladyatör'de 'Proximo' karakterini canlandırıyordu.

Oliver Reed, filmin Malta'daki çekimleri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 61 yaşındayken vefat etti. Reed, BAFTA Ödülü'ne aday gösterilirken yarım kalan sahneleri, 3 milyon dolar maliyeti olan bilgisayar programlarıyla tamamlandı.

Film ve Dizi Sayısı: 60

BRANDON LEE

31 Mart 1993

Brandon Lee de babası Bruce Lee ile aynı elim kaderi paylaştı.

28 yaşındaki Brandon Lee, 'The Crow' adlı filmin çekimi sırasında aslında boş olması gereken ama yanlışlıkla doldurulmuş olan bir silahla çekim esnasında vurularak kazayla öldürüldü. Olay meydana geldiğinde çekimlerin bitmesine 8 gün, Lee'nin evlenmesine ise 2 hafta kalmıştı.

Brandon Lee'nin ölümünden sonra nişanlısı Eliza Hutton, filminin yapımcısı Alex Proyas'ten filmi tamamlayıp gösterime çıkarmasını istedi.

Bunun üzerine son sahneler, Brandon Lee olmadan tamamlandı. Film, 1994'te gösterime çıkarıldı.

15 milyon dolar bütçeli 'The Crow', 50.693.162 dolar hasılat elde etti.

Daha sonra kült bir yapım haline dönüşen 'The Crow', seri haline getirildi.

Film ve Dizi Sayısı: 8

TEKİN SİPER

25 Mart 2001

Levent Kırca Tiyatrosu'nun ve 'Olacak O Kadar' adlı TV programının oyuncularından Tekin Siper, 'Sefiller' adlı oyunda dans ederken sahnede aniden yere yığıldı. Sağlık görevlileri, hemen müdahale etse de 60 yaşındaki Siper kurtarılamadı.

Film Sayısı: 4

ARDA KANPOLAT

15 Haziran 2004

'Kalbin Zamanı' adlı sinema filminin çekimleri sırasında Pera Palas Oteli'nin 5'inci kat penceresinden asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. 25 yaşında vefat eden Kanpolat'ın ölüm nedeninin intihara mı yoksa kazara düşmeye mi bağlı olduğu anlaşılamadı.

Film Sayısı: 2



ASLI SEVİMLİ

26 Eylül 2005

Aynı zamanda atıcılıkta milli sporcu olan oyuncu Aslı Sevimli, rol aldığı 'Affet Beni' adlı TV dizisinin Beykoz'daki setinde geçirdiği trafik kazası sonucu 27 yaşındayken hayatını kaybetti.

Senaryo gereği otomobili Aslı Sevimli'nin kullanması gerekiyordu. Ne var ki ehliyeti yoktu. Bunun üzerine Çubuklu Pazar Sokak'taki çekimde otomobili yönetmen yardımcısı Zehra Egemen kullandı. Senaryo gereği sürücü, elinden kaçan topun peşinden koşan çocuğa çarpmamak için ani bir frenle duracaktı.

İlk çekim gerçekleştirildikten sonra yönetmen Tahir Zencirbağ, sürüşün yavaş olduğunu söyleyip sahneyi ikinci kez çekmek istedi.

İkinci çekim sırasında Zehra Egemen, yol kenarında duran bir otomobile çarpmamak için virajı sert bir şekilde döndükten sonra setteki yönetmen masasına çarptı

Masanın etrafındaki ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Aslı Sevimli, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Aslı Sevimli'nin babası, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Tam usta bir oyuncu olduğu dönemde yönetmen ve set ekibinin hatasına kurban gitmiştir. Bu bir cinayettir."

Dizi Sayısı: 6

RAMAZAN ACAR

8 Nisan 2008

'A.R.O.G.' adlı sinema filmi için Afyonkarahisar'da dekor kuruldu. Çekim hazırlıkları sürerken dekorlara bekçilik yapan Ramazan Acar, kaldığı barakada ısınmak için ateş yaktı. Acar, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti.

'A.R.O.G'un seti

DAVID CARRADINE

3 Haziran 2009

'Kung – Fu' adlı TV dizisiyle ve aksiyon filmleriyle dünyaca üne kavuşan David Carradine, 'Stretch' filminin çekimleri için bulunduğu Tayland'ın başkenti Bangkok'taki otel odasında elbise dolabında çıplak halde asılı olarak bulundu.

Başta David Carradine'nın öldürüldüğü düşünüldü. Ne var ki yapılan incelemede odasına giren başka birinin görüntülenmediği, odada boğuşma izi olmadığı, odanın içeriden kilitli olduğu ve kişisel eşyalarının eksiksiz durumda bulunduğu görüldü.

Gerçek bir süre daha yapılan araştırmada ortaya çıktı; 72 yaşındaki David Carradine, kendi kendine uyguladığı bir seks fantazisini gerçekleştirirken nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.

Film ve Dizi Sayısı: 75



SABİT ÖZDEMİR

12 Mart 2018

'Kalbimdeki Deniz' adlı TV dizisinde ışık kamyonunun şoförlüğünü yapan Sabit Özdemir, sette geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

RAMAZAN ESER

6 Ağustos 2009

'Yahşi Batı' adlı sinema filminde yer alacak olan atlar için Uşak'tan 30 at ve onlarla birlikte 11 seyis getirildi. O seyislerden biri olan Ramazan Eser, İstanbul Madenler mevkii Çiftealan köyünde gerçekleştirilen çekimlerden sonra akşam saatlerinde atla dolaşmaya çıktı. Havanın kararmasına rağmen geri dönmeyen Eser'den haber alınamaması üzerine arkadaşları, durumu filmin yapım şirketine bildirdi.

Jandarmanın yaptığı arama çalışmalarında Ramazan Eser'in bindiği at, bir göletin kenarında ölü olarak bulundu. Çamurlu gölete düştüğü tahmin edilen Eser'e ulaşabilmek için dalgıç ekibi çağrıldı. Dalgıçlar, yaptığı arama çalışmalarının ardından Ramazan Eser'in cesedine ulaştı.

Ramazan Eser'in gölette yıkamak istediği atıyla bataklığa saplanıp boğulduğu tahmin ediliyor.

Cem Yılmaz, Ramazan Eser'in hayatını kaybetmesinin ardından hasta olan kızı Melek'in tedavi masraflarını üstlendi.

Ramazan Eser'in cesedi bu gölette bulundu.

HALİL AYAN

6 Aralık 2009

Devlet Tiyatrosu sanatçısı Halil Ayan, 'İstibdat Kumpanyası' adlı oyun sırasında sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 42 yaşındaki Ayan, hastanedeki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

THEODOROS ANGELOPOULOS

24 Ocak 2012

Ünlü Yunan yönetmen, Pire yakınlarındaki Drapetsona otoyolunda 'The Other Sea' adlı sinema filminin çekimi sırasında yolda yürürken bir motosikletin çarpması sonucu başından yaralanarak 76 yaşındayken hayatını kaybetti.

Film Sayısı: 18

SELİN ERDEM

1 Mayıs 2012

'Arka Sıradakiler' adlı TV dizisinin Kağıthane Altunay Caddesi'nde yapılan çekimleri sırasında verilen molada sanat grubu asistanı 26 yaşındaki Selin Erdem ve dizi ekibinden bir grup kaldırım üzerinde sohbet ediyordu.

İdris Fırat'ın kullandığı ekip minibüsü yokuş aşağı inerken freni boşalınca kaldırımdaki gruba çarptı. Minübüsün altında kalan Selin Erdem ile Ömer Özcan hastaneye kaldırıldı. Erdem, hayatını kaybederken Özcan, hayati tehlikeyi atlattı.

İdris Fırat, ifadesinde şunları söyledi; "Frenin boşaldığını anlayınca aracı durdurabilmek için kaldırıma çıktım, ancak durduramadım. Bu sırada minibüsü fark eden Selin Erdem, Ömer Özcan'ı iterek hayatını kurtardı. Kendisi ise kaçamadı."

KHAN BONFILS

5 Ocak 2015

Vietnamlı oyuncu, Dante'nin 'Inferno' adlı oyunun provası sırasında aniden bilincini yitirip yere düştü. Oyunun yönetmeni Rocky Rodriguez Jr, ambulans gelmeden önce kalp masajı uygulasa da Khan Bonfils, 42 yaşındayken hayata veda etti.

Khan Bonfils, 'Yıldız Savaşları', 'Batman Begins', 'Lara Croft Tomb Raider' ve '007 James Bond Skyfall'da da rol almıştı.

Film Sayısı: 8

Khan Bonfils, 'Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike'de 'Saesee Tiln'i canlandırdı.

HASAN KARATAY

10 Nisan 2019

'Atiye' adlı dijital plartform dizisinin dekorlarını boyarken yüksek bir noktadan düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alındıktan bir kaç gün sonra hayatını kaybetti.

Ailesi, 28 yaşındaki Hasan Karatay'ın sigortasız çalıştırıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Sinema Televizyon Sendikası'nın yaptığı açıklamada şöyle denildi; "Meslektaşımız set işçisi Hasan Karatay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hasan Karatay'ın sette ambulans ve iş güvenliği uzmanı olmaksızın sigortasız çalıştırıldığına dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. İş cinayetleri kader değildir. 'Tehlikeli' sınıfta yer alan sette, yeterli iş güvenliği önleminin alınmadığı ve yapım şirketinin kusurlu olduğu açıktır."

Kazadan sonra bütün çalışanların sigortasını yaptıran dizinin yapımcı şirketi OG Medya ise şu açıklamayı yaptı;

"Kamuoyunun dikkatine,

Şirketimizin yapımcılığını üstlendiği "Atiye" dizisinin dekor hazırlıkları sırasında gerçekleşen kazanın ardından hastaneye kaldırılan Hasan Karatay'ın hayatını kaybetmesini derin bir üzüntü ile karşılıyoruz. Medyaya yansıyan, bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle; bir takım gerçek dışı haberler yapılarak toplum yanlış bilgilendirilmektedir. Tüm şeffaflığıyla hukuki sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır. Bu talihsiz kaza ve acı kayıp nedeniyle, Hasan Karatay'ın ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz... "

'Atiye'nin başrol oyuncusu Beren Saat, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; "Şahsen tanışamamıştık henüz ama bugün ailenin kadınlarının ağıtlarından tanıma fırsatım oldu seni Hasan. 'Oralar görünmez' denilse de, boyadığın duvarın kenarlarını titizlikle tamamlamak isterken başına gelmişti bu kaza. Yine güzel bir yürek, yine zamansız bir veda. Biz kenarı, köşesi senin hayal ettiğin kadar kusursuz bir iş çıkarmak için çalışmaya devam ediyor olacağız. Işıklar içinde uyu"

Hasan Karatay'ın ailesini ziyaret eden dizinin diğer başrol oyuncusu Mehmet Günsür, "Çok üzgünüm. Hasan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

HALDUN BOYSAN

31 Ağustos 2020

'Maria ile Mustafa' adlı TV dizisinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Haldun Boysan, otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu 31 Ağustos'ta hayata veda etti.

Kalp pilini haziranda değiştirmesi gereken Haldun Boysan'ın koronavirüse yakalanma endişesi nedeniyle hastaneye gitmediği öğrenildi.

Film ve Dizi Sayısı: 55

HALİL KUMOVA

9 Eylül 2020

'Zalo' adlı sinema filminin çekimleri için Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine giden Halil Kumova, 'Kahya Basri' karakterini canlandırıyordu. Çekimlerin bitmesine bir hafta kala sette solunum sorunu yaşayan Kumova, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede iki gün gözetim altında tutulan Halil Kumova, taburcu edildikten sonra oteline döndü. Daha sonra yeniden rahatsızlanan ünlü oyuncu, ikinci kez hastaneye götürüldü. İkinci seferinde ise bir gün hastanede kalan Kumova, yine taburcu olmasıyla yeniden oteline döndü. Halil Kumova, lobide rol arkadaşlarıyla sohbet ederken yere düştü.

Hastaneye kaldırılan Halil Kumova'nın solunum yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Kumova'ya vefatından sonra yapılan Kovid - 19 testi pozitif çıktı.

Film ve Dizi Sayısı: 40































