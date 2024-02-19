Hayatlara dokunan değişim: Uganda'da 32 çocuğu evlat edinen kadının hikayesi

FİNANS DESTEĞİ İÇİN KİTAP YAZDI

Bu kadar kapsamlı okul ve yetimhaneler için çok paraya ihtiyaç duyuluyor bu yüzden yapılan projeler destek gerektiriyor. Maria, gelirin kendilerine aylık yardım eden sponsorlardan geldiğini açıkladı. Ayrıca Maria, daha çok yardım alabilmek için Ugandalı çocukların hikayelerini anlattığı bir kitap yazdı ve kitaptan gelen paraları çocuklar için kullandığını açıkladı.