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        Haberler Yaşam Hayatlara dokunan değişim: Uganda'da 32 çocuğu evlat edinen kadının hikayesi

        Hayatlara dokunan değişim: Uganda'da 32 çocuğu evlat edinen kadının hikayesi

        Uganda'da yaşamaya başlayan bir kadın, 32 çocuğu evlat edindi. Peki, neden böyle bir karar aldı? İşte, sizin için kadının hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:48
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        • 1

          İnsanlar genellikle birbirlerine yardım etmeyi severler ve sevdikleri insanlar için ellerinden geleni yapmak mutlu eder. Tam da bu noktada bazı insanlar ise tanımadıkları insanlara da yardım ederek kendilerini bu duruma adayabiliyorlar. İşte, böyle bir karar veren insanlardan birisinin hikayesine dair detaylar...

        • 2

          MARIA İLE TANIŞIN!

          İspanya'da doğup büyüyen 26 yaşındaki Maria Galan, üniversitede Ekonomi ve Uluslarası Ticaret okudu. Maria’nın annesi her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmenin önemi hakkında konuştuğundan Maria bundan etkilendi ve bir yetimhanede gönüllü olmak için Uganda'ya bir geziye çıktı.

        • 3

          HAYATI PLANLADIĞI GİBİ GİTMEDİ

          Ancak işler planladığı gibi gitmedi. 2020 yılında María planındaki gibi gönüllü olmak için Afrika’ya gitti ve orada memleketinden izole edilmiş yetimhanedeki çocuklarla ilgilendi.

        • 4

          Bu sırada yetimhanenin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair bir haber aldı. Bu durumun üzerine Maria, Uganda'da kalmaya karar verdi ve yetimhanedeki 32 çocuğu korumak istedi.

        • 5

          BİR VAKIF KURDU

          Maria, gönüllü arkadaşı Maribel'in yardımıyla çocuklar için güvenli bir sığınak sağladı. Birlikte bir vakıf kurdular ve bu vakıf, temel ihtiyaçların çoğu zaman karşılanamadığı Uganda'nın Kikaya kasabasında faaliyet gösteriyor.

        • 6

          ÇOK YÖNLÜ BİR ORGANİZASYONA DÖNÜŞTÜ

          Zamanla büyüyen vakfın artık 2 yetimhanesi, yaklaşık 600 okul öncesi ve ilkokul çocuğunun bulunduğu bir okulu, görme engelli çocuklar için bir okul, 1 mesleki eğitim merkezi, ve 1 diş kliniği var.

        • 7

          Yani, bir yetimhanenin kapatılmasını önlemek için başlayan olay, çeşitli kritik ihtiyaçları karşılayan çok yönlü bir organizasyona dönüştü.

        • 8

          BAZI ZORLUKLAR YAŞADI

          Uganda'da yaşamak Maria için bazı zorluklar yarattı. Köklü cinsiyetçilik ve kültürel farklılıkların baskın olduğu bir toplumda önyargıyla karşı karşıya kaldı. Asıl amacı çocuklara eğitim ve destek sağlamak olduğu için önyargılara rağmen çabalamaya devam etti.

        • 9

          FİNANS DESTEĞİ İÇİN KİTAP YAZDI

          Bu kadar kapsamlı okul ve yetimhaneler için çok paraya ihtiyaç duyuluyor bu yüzden yapılan projeler destek gerektiriyor. Maria, gelirin kendilerine aylık yardım eden sponsorlardan geldiğini açıkladı. Ayrıca Maria, daha çok yardım alabilmek için Ugandalı çocukların hikayelerini anlattığı bir kitap yazdı ve kitaptan gelen paraları çocuklar için kullandığını açıkladı.

        • 10

          NEDEN ÇOCUKLARI EVLAT EDİNDİ?

          Kurdukları yetimhanelerden birinde yaşayan Maria, Kikaya'da kendini faydalı hissettiğini ve fark yaratmak istediğini söylüyor. Ayrıca, evlat edindiği çocukları bağımsız ve sorumlu yetişkinler haline getirmek istiyor.

        • 11

          Bununla birlikte onlara, işe yerleştirme programları oluşturarak topluma entegre etmek ve kendilerine bir gelecek inşa etmeleri için ihtiyaç duydukları beceriyi bulmalarını sağlıyor.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynakları: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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