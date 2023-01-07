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‘Hayatla Barış’tan ilk tanıtım yayınlandı

Küçük yaşta talihsiz bir kaza yüzünden hayalleri yok olan ama mücadelesiyle bütün dünyanın takdirini kazanan Barış Telli’nin ders niteliğindeki yaşamı film oldu

Giriş: 07.01.2023 - 20:27 | Güncelleme: ABONE OL
‘Hayatla Barış’tan ilk tanıtım yayınlandı
Tanıtım videosu yayınlandı
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HABERTURK.COM

Karşısına çıkan hiçbir engele aldırmadan sayısız başarılara imza atıp Türkiye’nin en önde gelen sporcularından biri olan Barış Telli’nin mücadelesi izleyicileri ‘Hayatla Barış’tıracak. 2023’te vizyona girecek olan filmin ilk teaserı da yayınlandı.

‘KAYBETTİĞİNE ÜZÜLMEK YERİNE VAR OLANI GÜÇLENDİR’
Hayata saygı niteliğinde hazırlanan filmde Barış Telli’nin mücadelelerle dolu umut verici hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak. Kaza sonrası yaşadıklarını geride bırakıp hayatının her alanında gösterdiği büyük çaba Telli’ye karşı hayranlık uyandıracak.

‘Ampüte Messi’ olarak anılmaya başlayan Barış Telli’nin forma giydiği kulüpler ve Ampüte Futbol Milli Takımı’ndaki sayısız şampiyonlukları, gol krallıkları, yılın sporcusu ünvanları etkileyici bir hikâyeyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Azimli, çalışkan ve kendine inanmayı hiçbir zaman bırakmayan Telli sinema salonlarını etkisi altına alacak.

Yapımı Four Story Production’a ait olan filmin yönetmenliğini Can Ulkay üstlenirken senaryosu Koray Yeltekin kaleme alıyor. Burak Göral’ın senaryo danışmanı olduğu filmin müziklerinde Fahir Atakoğlu imzası bulunacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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