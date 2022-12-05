Dünya üzerinde yaklaşık 2 milyarı aşan aktif kullanıcı sayısı ile WhatsApp, uzun yıllardır en çok kullanılan mobil mesajlaşma uygulaması olarak zirveyi koruyor. WhatsApp’da her gün neredeyse yüz milyarın üzerinde mesaj iletiliyor. Platformun bu kadar tercih edilmesindeki ana etken ise, kullanıcılara sunduğu ekstra özellikler ve çeşitli WhatsApp modları.