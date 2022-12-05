YOWHATSAPP (YoWA)
- 3 farklı hesap tek uygulama üzerinden yönetilebiliyor.
- Meşgulseniz mesajlara otomatik cevap veren özelliği aktifleştirebilirsiniz.
- Sohbet baloncuklarını kendi isteğinize göre kişileştirebilirsiniz.
- Grup yöneticileri farklı özelliklere sahip oluyor.
- Daha çok emoji ve çıkartma bulunuyor.
- 50 megabayta kadar yüksek dosya gönderebilir ve video paylaşabilirsiniz.
- 100’den fazla dil desteği bulunuyor.
- 600 kişiye kadar WhatsApp grubu oluşturulabilir.
- Sesli arama özelliği istenirse devre dışı bırakılabiliyor.
YoWhatsApp, daha çok ihtiyaçlarınıza göre kişileştirme özelliği sunuyor. 3 farklı hesap kontrol edilebiliyor ve bununla beraber, farklı emoji, başkasının durumunu paylaşma gibi özelliklerde içerisinde yer alıyor.