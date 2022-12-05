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Hayatınızı kolaylaştıracak farklı WhatsApp modları Farklı özellikleri ile WhatsApp modları! GBWhatsApp, WhatsApp Plus, YoWhatsApp (YoWA), Fouad WhatsApp ve OGWhatsApp

Farklı özellikleri ile WhatsApp modları!

Günümüzde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp’ın kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen modları bulunuyor. Bu modlar sayesinde WhatsApp’ı daha elverişli şekilde kullanabilirsiniz. İşte, WhatsApp’ın bilinmeyen özellikleri…

Giriş: 05.12.2022 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünya üzerinde yaklaşık 2 milyarı aşan aktif kullanıcı sayısı ile WhatsApp, uzun yıllardır en çok kullanılan mobil mesajlaşma uygulaması olarak zirveyi koruyor. WhatsApp’da her gün neredeyse yüz milyarın üzerinde mesaj iletiliyor. Platformun bu kadar tercih edilmesindeki ana etken ise, kullanıcılara sunduğu ekstra özellikler ve çeşitli WhatsApp modları.

  • WhatsApp’ın farklı kullanım modları ise bu özellikleri daha kullanışlı hale getiriyor, ayrıca yeni özellikleri de içerisinde barındırıyor. Bu modlar, GBWhatsApp, WhatsApp Plus, YoWhatsApp (YoWA), Fouad WhatsApp ve OGWhatsApp.

  • GBWHATSAPP

    - Aynı anda 2 farklı WhatsApp hesabının kullanımına izin veriyor.

    - Her zaman çevrim içi kalabiliyorsunuz.

    - Daha fazla emoji ve çıkartma mevcut.

    - Sohbetler ana pano dışında gizlenebiliyor.

    - Çoklu dil desteği bulunuyor.

    - Meşgul olursanız ve müsait değilseniz mesajlar otomatik cevaplanıyor.

    - Kişileştirilebilir özel temalar bulunuyor.

    WhatsApp’ın en çok tercih edilen modlarından birisi olan GBWhatsApp, daha çok kurum hesaplarında tercih ediliyor. Arayüzü stabil olan modun, özelliklerinin yanı sıra gizlilik ve güvenlik açısından göstermiş olduğu performans ile tercih edilme oranı artmaya başladı.

  • WHATSAPP PLUS

    - Grup sohbetlerinde açıklama bölümü bulunuyor ve ayrıca kurallar ekleyebilirsiniz.

    - Durumlar bölümüne 30 saniyeyi aşan videolar eklenebiliyor.

    - Sohbet içerisinde 30 Megabayta kadar yüksek kaliteli görüntü ve dosyalar gönderebilirsiniz.

    - Mesajlarınızı filtreleyerek, içerisinde arama yapabilir ve aradığınız mesajı daha kolay bulabilirsiniz.

    - Grupların içerisine 256 kişiye kadar üye ekleyebilirsiniz.

    - Başkasının iptal ettiği mesajlar hakkında bildirim alabilirsiniz.

    WhatsApp Plus modu, diğerlerinden daha farklı özellikler barındırıyor ve orijinal uygulamanın var olan özellikleri daha kapasiteli olarak karşımıza çıkıyor.

  • YOWHATSAPP (YoWA)

    - 3 farklı hesap tek uygulama üzerinden yönetilebiliyor.

    - Meşgulseniz mesajlara otomatik cevap veren özelliği aktifleştirebilirsiniz.

    - Sohbet baloncuklarını kendi isteğinize göre kişileştirebilirsiniz.

    - Grup yöneticileri farklı özelliklere sahip oluyor.

    - Daha çok emoji ve çıkartma bulunuyor.

    - 50 megabayta kadar yüksek dosya gönderebilir ve video paylaşabilirsiniz.

    - 100’den fazla dil desteği bulunuyor.

    - 600 kişiye kadar WhatsApp grubu oluşturulabilir.

    - Sesli arama özelliği istenirse devre dışı bırakılabiliyor.

    YoWhatsApp, daha çok ihtiyaçlarınıza göre kişileştirme özelliği sunuyor. 3 farklı hesap kontrol edilebiliyor ve bununla beraber, farklı emoji, başkasının durumunu paylaşma gibi özelliklerde  içerisinde yer alıyor.

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