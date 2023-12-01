Hayatının ilerleyen yıllarında kendileriyle yeniden tanışan insanların inanılmaz değişimleri
İnsan, doğası gereği her zaman değişir. Ancak bazı değişimler o kadar radikal ve o kadar iyi olabilir ki kişi kendisini yeniden yaratır.
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“14-24, ergenlik üzerinize tren gibi çarptığında.”
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"Bir kez emo olan her zaman bir emodur."
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"17 ve 21 yaşındayım."
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“15'ten 21'e, yeniden özgüven kazanmaya başlıyorum.”
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"Şu anki görünümüm ile 2020'nin başındaki, bazı ciddi zihinsel sağlık sorunlarıyla uğraşan eski benimle küçük bir karşılaştırması."
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"10 yılı aşkın süredir kendimden ve görünüşümden nefret ettikten sonra, dönüştüğüm kişiden hoşlanmaya başlıyor olabileceğimi düşünüyorum."
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"İnsanlar spor salonunun yüzünüz için yapabileceklerini gerçekten hafife alıyorlar."
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"Geç çiçek açmak dünyadaki en kötü şey değil."
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"16-24 yaş arası, okulda geçirdiğim zamanın travmasını hâlâ yaşıyorum, büyümenin büyük kısmı içseldi."
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“Ben, 20'li yaşların başında görünen trol adamdan, 30'lu yaşlarındaki daha normal görünümlü adama.”
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“16/17'den 29/30'a.”
Kaynak: Reddit