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        Haberler Yaşam Hayatının ilerleyen yıllarında kendileriyle yeniden tanışan insanların inanılmaz değişimleri

        Hayatının ilerleyen yıllarında kendileriyle yeniden tanışan insanların inanılmaz değişimleri

        İnsan, doğası gereği her zaman değişir. Ancak bazı değişimler o kadar radikal ve o kadar iyi olabilir ki kişi kendisini yeniden yaratır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:51
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        • 1

          “14-24, ergenlik üzerinize tren gibi çarptığında.”

        • 2

          "Bir kez emo olan her zaman bir emodur."

        • 3

          "17 ve 21 yaşındayım."

        • 4

          “15'ten 21'e, yeniden özgüven kazanmaya başlıyorum.”

        • 5

          "Şu anki görünümüm ile 2020'nin başındaki, bazı ciddi zihinsel sağlık sorunlarıyla uğraşan eski benimle küçük bir karşılaştırması."

        • 6

          "10 yılı aşkın süredir kendimden ve görünüşümden nefret ettikten sonra, dönüştüğüm kişiden hoşlanmaya başlıyor olabileceğimi düşünüyorum."

        • 7

          "İnsanlar spor salonunun yüzünüz için yapabileceklerini gerçekten hafife alıyorlar."

        • 8

          "Geç çiçek açmak dünyadaki en kötü şey değil."

        • 9

          "16-24 yaş arası, okulda geçirdiğim zamanın travmasını hâlâ yaşıyorum, büyümenin büyük kısmı içseldi."

        • 10

          “Ben, 20'li yaşların başında görünen trol adamdan, 30'lu yaşlarındaki daha normal görünümlü adama.”

        • 11

          “16/17'den 29/30'a.”

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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