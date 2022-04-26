Hayatını kaybeden Rus oligarkın oğlu: Babam öldürüldü

İspanyol polisinin olayı intihar-cinayet olarak değerlendirmesinin ardından konuşan Fedor Protosenya, babasının ne annesine ne de kardeşine asla zarar verecek kapasitede olmadığını söyledi ve "Babam intihar etmedi, öldürüldü" dedi.

22 yaşındaki Fedor "Babam katil değil. Annemi özellikle de kardeşim Maria'yı çok severdi. O babamın prensesiydi. Onlara asla zarar vermez. O gece ne olduğunu bilmiyorum ama babam asla onlara zarar vermezdi" dedi.

Oğul Protosenya'nın açıklaması sonrası konuşan bir yetkili ise "Araştırmacılar şu an kimin intihar ettiğine ve diğer ikisinin nasıl öldüğüne odaklanmış durumda. Şu anki kanıtlar 2 cinayet ve 1 intiharı işaret ediyor. Bunun dışındaki açıklamalar spekülatif" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAKİ OĞLU KURTULMUŞTU

İspanyol El Punt Avui'nin haberine göre 55 yaşındaki Sergey Protosenya, eşi ve kızıyla birlikte 19 Nisan'da Katalonya'daki Lloret de Mar bölgesinde bulunan evlerinde ölü bulunmuştu.

İspanyol yetkililer olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılan incelemeler sonrası belli olacağını ifade etmişti. Çiftin oğlunun olayın gerçekleştiği gün Fransa'da olduğu belirtilmişti.

Bu ölümden tam bir gün önce başka bir oligarkın da aynı şekilde eşi ve kızıyla birlikte Moskova'daki evlerinde ölü bulunması şüpheleri artırmıştı.

RUS OLİGARK 1 GÜN ÖNCE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Eski Kremlin ve Gazprombank yöneticisi milyarder Vladislav Avayev de 18 Nisan'da Moskova'daki evinde hamile eşi ve kızıyla birlikte ölü bulunmuştu.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlatmış, Rus istihbarat yetkilileri durumun intihar gibi görünse de cinayet ihtimalinin de elenmediğini ve soruşturmanın kapsamlı olarak yürütüldüğünü söylemişti.

Yetkililer 3 isimde de kurşun yaraları bulunduğunu ancak silahın Vladislav Avayev'in elinde olduğunu ifade etmişti. Evdeki incelemede toplam 13 kurşun bulunduğu ve evin içeriden kilitli durumda olduğu belirtilmişti.

Rusya'nın en büyük bankalarından Gazprombank'ta da yöneticilik yapan Avayev, Putin'e yakın bir isim olarak biliniyordu.

MART AYINDA İNGİLTERE'DE YAŞAYAN RUS MİLYARDER DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Ukrayna doğumlu Rus oligarkın Mikhail Watford da Mart ayında evinde ölü bulunmuştu.

66 yaşındaki üç çocuk babası Mikhail Watford'un cansız bedenini evin bahçıvanı tarafından garajda buluduğunu açıklanmıştı.