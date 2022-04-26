Hayatını kaybeden Rus oligarkın oğlu: Babam öldürüldü

İspanyol polisinin olayı intihar-cinayet olarak değerlendirmesinin ardından konuşan Fedor Protosenya, babasının ne annesine ne de kardeşine asla zarar verecek kapasitede olmadığını söyledi ve "Babam intihar etmedi, öldürüldü" dedi.
22 yaşındaki Fedor "Babam katil değil. Annemi özellikle de kardeşim Maria'yı çok severdi. O babamın prensesiydi. Onlara asla zarar vermez. O gece ne olduğunu bilmiyorum ama babam asla onlara zarar vermezdi" dedi.
Oğul Protosenya'nın açıklaması sonrası konuşan bir yetkili ise "Araştırmacılar şu an kimin intihar ettiğine ve diğer ikisinin nasıl öldüğüne odaklanmış durumda. Şu anki kanıtlar 2 cinayet ve 1 intiharı işaret ediyor. Bunun dışındaki açıklamalar spekülatif" ifadelerini kullandı.
FRANSA'DAKİ OĞLU KURTULMUŞTU
İspanyol El Punt Avui'nin haberine göre 55 yaşındaki Sergey Protosenya, eşi ve kızıyla birlikte 19 Nisan'da Katalonya'daki Lloret de Mar bölgesinde bulunan evlerinde ölü bulunmuştu.
İspanyol yetkililer olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılan incelemeler sonrası belli olacağını ifade etmişti. Çiftin oğlunun olayın gerçekleştiği gün Fransa'da olduğu belirtilmişti.
Bu ölümden tam bir gün önce başka bir oligarkın da aynı şekilde eşi ve kızıyla birlikte Moskova'daki evlerinde ölü bulunması şüpheleri artırmıştı.
RUS OLİGARK 1 GÜN ÖNCE ÖLÜ BULUNMUŞTU
Eski Kremlin ve Gazprombank yöneticisi milyarder Vladislav Avayev de 18 Nisan'da Moskova'daki evinde hamile eşi ve kızıyla birlikte ölü bulunmuştu.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlatmış, Rus istihbarat yetkilileri durumun intihar gibi görünse de cinayet ihtimalinin de elenmediğini ve soruşturmanın kapsamlı olarak yürütüldüğünü söylemişti.
Yetkililer 3 isimde de kurşun yaraları bulunduğunu ancak silahın Vladislav Avayev'in elinde olduğunu ifade etmişti. Evdeki incelemede toplam 13 kurşun bulunduğu ve evin içeriden kilitli durumda olduğu belirtilmişti.
Rusya'nın en büyük bankalarından Gazprombank'ta da yöneticilik yapan Avayev, Putin'e yakın bir isim olarak biliniyordu.
MART AYINDA İNGİLTERE'DE YAŞAYAN RUS MİLYARDER DE ÖLÜ BULUNMUŞTU
Ukrayna doğumlu Rus oligarkın Mikhail Watford da Mart ayında evinde ölü bulunmuştu.
66 yaşındaki üç çocuk babası Mikhail Watford'un cansız bedenini evin bahçıvanı tarafından garajda buluduğunu açıklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!