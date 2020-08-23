Hayatını kaybeden Atakum Belediyespor U-14 oyuncusu Eren Sağlam son yolculuğuna uğurlandı

AA

Uzun bir süredir timus bezi kanseriyle mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren 14 yaşındaki Sağlam, Kıranköy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Derecik mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi.

Yekta ve Aynur Sağlam çiftinin tek çocuğu olan Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Eren Sağlam'ın cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra takım arkadaşları ile sınıf arkadaşları da katıldı.