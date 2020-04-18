Hayatındaki ikinci doğum gününü karantinada kutladı

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Fransa'dan getirilerek Kırıkkale'de karantina altına alınan 65 yaşındaki Hüseyin Rençber, hayatının ikinci doğum gününü kaldığı yurtta kutladı.
Fransa ve Katar'dan getirilen biri bebek 309 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu ve Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinada tutuluyor.
Fransa'dan gelen Hüseyin Rençber, 11 Nisan'da yurttaki 2 kişi için düzenlenen doğum günü etkinliğinde "Keşke benim de doğum günüm olsaydı" deyince, yurt görevlileri Rençber için sürpriz doğum günü etkinliği hazırladı.
Görevliler, yaptırdıkları pastayı Rençber'in kaldığı odaya götürerek doğum gününü kutladı. Karşılaştığı sürprizle mutlu olan Rençber, görevlilere teşekkür etti.
Rençber, görevlilere hitaben yaptığı konuşmada, "Gerçekten değeri biçilmez insanlarsınız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. İyi ki sizler varsınız. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. 65 yaşındayım, tek kızım var. Daha önce o yapmıştı bir kez. Ben Anadolu çocuğuyum, doğum günü nedir bilmeyiz ki ama bundan daha mutlu bir gün yok. Sizler beni onore ettiniz. İşte doktorlarımız, işte devletimiz, işte karantina. Emin olun çok rahat, çok güzel. Burası insanın evinden rahat." ifadelerini kullandı.
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