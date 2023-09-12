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        Haberler Yaşam Hayatın küçük sürprizleriyle karşılaşan 15 kişi

        Hayatın küçük sürprizleriyle karşılaşan 15 kişi

        Hayatın çarpıcı sürprizleri her an her yerde karşımıza çıkabilir; bunun için sadece hayatın akışına izin vermek gerekir. İşte, ilginç tesadüfleri ölümsüzleştirmiş kişilerin başına gelen enteresan olaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:10
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        • 1

          "Bugünkü gün batımı fotoğrafım GTA'dan çıkmış gibi görünüyor."

        • 2

          "Başka bir martı üzerinde duran bir martı gördüm."

        • 3

          "Bu dişçi muayenehanesi çalılarını azı dişlerine benzeyecek şekilde kesiyor."

        • 4

          "Bu ağaç düz brokoliye benziyor."

        • 5

          "Kızarmış yumurtam civciv gibi görünüyor."

        • 6

          "Küçük baykuşa benzeyen bir mantar buldum."

        • 7

          "Çiğ yumurtamın sarısında 5 rakamı var."

        • 8

          "Yumurtaya benzeyen bir kaya buldum."

        • 9

          "Gözlüklerimdeki bu leke bir dağa benziyor."

        • 10

          "En yakın plajdaki kafe, plajdan bir kova çöp toplayanlara bedava içecek veriyor."

        • 11

          "Diş doktorumun banyosunun duvarında banyonun bir fotoğrafı asılı."

        • 12

          "Avustralya vergi beyannamem paramın nereye gittiğini gösteriyor."

        • 13

          "Eşyalarınızı almadan çıkamamanız için tepsi işlevi de gören bu tuvalet kilidi."

        • 14

          "Neredeyse reklamı yapılan görsele benzeyen bir McDonald's burgerim vardı."

        • 15

          "Küçük bir hasta, bebeği yanında olmadan röntgen çektirmek istemiyor."

          Kaynak: Reddit

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