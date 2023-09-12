Hayatın küçük sürprizleriyle karşılaşan 15 kişi
Hayatın çarpıcı sürprizleri her an her yerde karşımıza çıkabilir; bunun için sadece hayatın akışına izin vermek gerekir. İşte, ilginç tesadüfleri ölümsüzleştirmiş kişilerin başına gelen enteresan olaylar...
- 1
"Bugünkü gün batımı fotoğrafım GTA'dan çıkmış gibi görünüyor."
- 2
"Başka bir martı üzerinde duran bir martı gördüm."
- 3
"Bu dişçi muayenehanesi çalılarını azı dişlerine benzeyecek şekilde kesiyor."
-
- 4
"Bu ağaç düz brokoliye benziyor."
- 5
"Kızarmış yumurtam civciv gibi görünüyor."
- 6
"Küçük baykuşa benzeyen bir mantar buldum."
-
- 7
"Çiğ yumurtamın sarısında 5 rakamı var."
- 8
"Yumurtaya benzeyen bir kaya buldum."
- 9
"Gözlüklerimdeki bu leke bir dağa benziyor."
-
- 10
"En yakın plajdaki kafe, plajdan bir kova çöp toplayanlara bedava içecek veriyor."
- 11
"Diş doktorumun banyosunun duvarında banyonun bir fotoğrafı asılı."
- 12
"Avustralya vergi beyannamem paramın nereye gittiğini gösteriyor."
-
- 13
"Eşyalarınızı almadan çıkamamanız için tepsi işlevi de gören bu tuvalet kilidi."
- 14
"Neredeyse reklamı yapılan görsele benzeyen bir McDonald's burgerim vardı."
- 15
"Küçük bir hasta, bebeği yanında olmadan röntgen çektirmek istemiyor."
Kaynak: Reddit
-