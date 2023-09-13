Hayatımızın hayvanlarla daha iyi olduğunu kanıtlayan 13 iç ısıtan fotoğraf
Hayata anlam katan birçok şey olabilir ama hayvanlar kesinlikle listenin başında geliyor! Varlıkları ve insanlara aşıladıkları yaşam enerjileriyle kesinlikle hayatın vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyorlar.
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"Bu huysuz bebek kaplumbağayı yolda buldum."
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"Rakun taklidi yapan kedi River."
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"Gece boyunca eşim bütün battaniyeleri çaldı, sonra da su içmek için kalktığımda kedim yatağımın yarısını çaldı. Ben şimdiye kadarki en şanslı kurbanım."
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"Kurtarılan kedim Gizmo bugün Reddit'e merhaba demek istedi!"
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"Fareler de sevimli olabilir!"
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"Bugün ilk bakımı yapıldı ve bu kuaförün en hızlı seansıydı. Nedenini merak ediyorum? (Karşılaştırma yapmanız için orta büyüklükte bir ayakkabı)."
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"Kedim ilk kez bahçeme çıktı."
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"Clancy küçük kardeşini seviyor."
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"Uyanmanın en güzel yanı fincanımdaki tavşan."
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"Kirli battaniyelerimi yıkayacaktım. Sanırım şimdi bunun zamanı değil."
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"En iyi arkadaş olduğunuzda."
Kaynak: Reddit, Imgur