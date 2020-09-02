ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Aslanlar için çok önemli. Çünkü cuma günü itibariyle Venüs Aslan burcuna geçiyor. Yani diyor ki Aslanlara “Artık bir silkelen. Senin için her şey çok güzel akacak” O yüzden Aslanlar bazı şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorsa, biraz geri çekilip içlerine kapandılarsa şimdi sosyalleşme, alışveriş yapma, güzelleşme ve kendilerine vakit ayırma zamanı. Bu anlamda çok keyifli olacak. Maddi konularda önemli gelişmeler bu Dolunay ile beraber karşınıza gelebilir. Bir borç veya ödemeyle uğraşabilirsiniz. Bu dönem Aslanlar için para kazançlarının iyi olduğu bir dönem olacak.