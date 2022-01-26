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Söz, müzik ve düzenlemesinde sanatçı Bahadır Tatlıöz'ün imzası olan "Arı" adlı şarkı, Ozan Orhon'u 10 yıl sonra müzikseverlerle bir araya getirdi. Klibin yönetmenliğini ise Burak M. Keskin yaptı.

"Arı"nın 7'den 70'e tüm hayranlarına iyi geleceğini dile getiren Ozan Orhon, şarkının klip çekimleri sırasında da eğlenceli dakikalar yaşadı. İstanbul'da kapalı bir mekanda çekilen klipte değerli sanatçı Orhon'a; 90'lardan 200'lere sanat, müzik, moda ve cemiyet dünyasından birçok değerli ve tanınmış isim eşlik etti.

"HAYATIMIN EN OLGUN DÖNEMİNDEYİM"

Ozan Orhon, yeni şarkısı ile ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

10 yıl aradan sonra yeniden çok özlediğim dinleyicimle buluşuyorum. Hayatımın en olgun dönemindeyim. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Samimi, içten, bizden, kalbimizden geldiği gibi bir klip çekimi gerçekleştirdik. Bütün dostlar bir araya geldik, eğlendik. Z kuşağı; inanıyorum ki siz de Ozan ağabeyinizi seveceksiniz. Çünkü sizinle de aynı lisanı konuşmaya çalışıyoruz.

Orhon'un yeni şarkısı "Arı", tüm müzik platformlarında yerini aldı.