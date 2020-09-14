Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 70 yaşındaki kadın, sağlığına ve ailesine kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.
Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde yaşayan Seher Güneş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle pandemi hastanesi olarak belirlenen Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne başvurdu. Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan Güneş, 5 günün sonunda sağlığına kavuştu.
Sağlık ekiplerinin refakatinde köyüne dönen Güneş, karantina sürecini çok sevdiği köyünde, ailesinin yanında geçiriyor.
Köydeki evinin kapısının önüne ise "Komşular virüs yüzünden ziyarete kapalıyız. İyi günleri bekleyin, teşekkür ederiz." şeklinde yazı asan Güneş, vatandaşları, tedbirlere harfiyen uymaları konusunda uyardı.
Tedavi sürecini AA muhabirine anlatan Güneş, hastalığının ilk 3 günü iştahsızlık yaşadığını söyledi.
Öksürük şikayetinin artmasıyla ambulansla hastaneye götürüldüğünü, öksürürken tüm iç organlarının dışarı çıkacakmış gibi hissettiğini belirten Güneş, "Öksürük beni hiç rahat bırakmadı. Her tarafım ağrı içerisindeydi. Allah'a 'şifa' diye yalvardım. Her şey Allah'tan geliyor, beni engelli yavruma bağışlaması için yalvardım. Çocuklarım, eşim gözümün önüne geliyordu, hep onları hayal ediyordum. Allah'ım şifa verdi ve iyi oldum. Her saniye, gece gündüz hayatım gözümün önünden film gibi geçiyordu." diye konuştu.
- "Suyunuzu için, ekmeğinizi yiyin evde kalın"
Vatandaşlara evde kalmaları, kurallara uymaları ve maske takmaları çağrısında bulunan Güneş, şöyle devam etti:
"Suyunuzu için, ekmeğinizi yiyin evde kalın. Çok gezmesinler, kimseye bulaşmasın. Bunu milletimizden rica ediyorum. Ben böyle olduğunu bilsem kapıya dahi çıkmazdım. Sakın maskesiz gezmesinler, bir de olur olmaz dışarı çıkmasınlar. Bakanımızın sözlerini dinlesinler ve kurallara daha çok uyalım. İnşallah hep birlikte bu hastalığı yeneriz."
Hastalığın kendisine, köye il dışından gelen kişilerden bulaşmış olabileceğini dile getiren Güneş, tedavi sürecinde kendisine destek olanlara da teşekkür ederek "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun." dedi.
- İyileşince ilk isteği pastırma oldu
İyileşir iyileşmez sağlıkçılardan pastırma istediğini anlatan Güneş, "Hemşireden pastırma istedim. Odamın kapısı çaldı ve genç bir çocuk pastırmamı getirdi. Israrla parasını vermeme rağmen almadılar. Allah onlardan bin kere razı olsun, Sivas'ı bana bağışlasalardı o kadar hoşuma gitmezdi. Sanki o beni cana getirdi." ifadelerini kullandı.
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