Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 ilke ve gerçek!
Hayata karşı zorluklarla baş edebilmek için bazı gerçeklerle yüzleşmek ve olanı kabullenmek gerekir. Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 ilke ve gerçek anlamı ile amacını, nasıl daha iyi kavrayabileceğinize yardımcı olacak
- 1
DAHA AZ TEPKİ VERİN
Daha az tepki vermeyi öğrenin. Tepkinizi kontrol ettiğinizde kimse sizi manipüle edemez.
- 2
BAŞKALARINI DEĞİL KENDİNİZİ KONTROL EDİN
Başkalarını kontrol etmek güçtür ancak kendinizi kontrol etmek gerçek güçtür.
- 3
SÜRECE GÜVENİN
Elinizden gelenin en iyisini yapın ve sürece güvenin. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar şanslı olursunuz.
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- 4
BEKLENTİYE GİRMEYİN
Hiçbir şey beklemeyin her şeyi takdir edin. Hayatınızdaki küçik şeyler için minnettar olun bu iç huzuru bulmanıza yardımcı olacaktır.
- 5
ARKADAŞLARINIZI AKILLICA SEÇİN
Arkadaşlarınızı sadece duygusal yönden bakarak değil akıllıca adımlar atarak seçin. Daha iyi olmanın en kolay yolu kendinizi daha iyi insanlarla çevrelemektir.
- 6
İNSANLARA HER ŞEYİ ANLATMAYIN
İnsanlara her şeyi anlatmayın, çoğu insan umursamaz ve bazıları gizlice başarısızlığınızdan mutluluk duyar.
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