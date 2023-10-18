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        Haberler Yaşam Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 ilke ve gerçek!

        Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 ilke ve gerçek!

        Hayata karşı zorluklarla baş edebilmek için bazı gerçeklerle yüzleşmek ve olanı kabullenmek gerekir. Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 ilke ve gerçek anlamı ile amacını, nasıl daha iyi kavrayabileceğinize yardımcı olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:45
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        • 1

          DAHA AZ TEPKİ VERİN

          Daha az tepki vermeyi öğrenin. Tepkinizi kontrol ettiğinizde kimse sizi manipüle edemez.

        • 2

          BAŞKALARINI DEĞİL KENDİNİZİ KONTROL EDİN

          Başkalarını kontrol etmek güçtür ancak kendinizi kontrol etmek gerçek güçtür.

        • 3

          SÜRECE GÜVENİN

          Elinizden gelenin en iyisini yapın ve sürece güvenin. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar şanslı olursunuz.

        • 4

          BEKLENTİYE GİRMEYİN

          Hiçbir şey beklemeyin her şeyi takdir edin. Hayatınızdaki küçik şeyler için minnettar olun bu iç huzuru bulmanıza yardımcı olacaktır.

        • 5

          ARKADAŞLARINIZI AKILLICA SEÇİN

          Arkadaşlarınızı sadece duygusal yönden bakarak değil akıllıca adımlar atarak seçin. Daha iyi olmanın en kolay yolu kendinizi daha iyi insanlarla çevrelemektir.

        • 6

          İNSANLARA HER ŞEYİ ANLATMAYIN

          İnsanlara her şeyi anlatmayın, çoğu insan umursamaz ve bazıları gizlice başarısızlığınızdan mutluluk duyar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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