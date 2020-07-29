Hayata döndürülen anne ve bebeği evlerine kavuştu - VAN

AA

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde, 36 haftalık hamileyken fenalaşan Semra Esen'in, ambulansla kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bebeği ile kalplerinin durduğu tespit edildi. Hastanede kalpleri çalıştırılan ve ardından doğum yaptırılan anne ve bebeğin tedavisi tamamlandı.Doktorların cansiperane müdahalesiyle minik kalbi yeniden atan bebeğini, zorlu tedavi sürecinin ardından kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Esen, gerekli kontrollerin yapılmasıyla taburcu edildi.Doktorlara teşekkür ederek helallik isteye Esen, bebeğiyle evine dönmenin mutluluğunu yaşadı.- "Allah doktorlardan razı olsun"Esen, AA muhabirine, çok zor bir süreçten geçtikten sonra sağlığına kavuştuğu için Allah'a şükrettiğini söyledi.Hastaneye getirildiğinde hem kendisinin hem de karnındaki bebeğinin kalbinin durduğunu anlatan Esen, şunları kaydetti:"Yeniden dünyaya gelmiş gibi mutluyum. Allah doktorlardan razı olsun. Gerçekten çok zor bir durumdu. Çok şükür hem benim hem de bebeğimin sağlığı yerinde. Bugün de taburcu oldum çok mutluyum. Doktorlar görevlerini çok iyi yaptılar, bizimle çok iyi ilgilendiler. Hepsiyle gurur duyuyorum. Evdekiler dört gözle yolumuzu bekliyor. Yeniden iyileşerek evime dönmem çok güzel bir duygu."- "Hastanın iyileşeceğine inanıyorduk"Kadın Doğum Uzmanı Doktor Osman Ökmen de hastanede görevli tüm doktorların anne ve bebeği için seferber olduğunu aktardı.Anne bebeğinin tamamen sağlığına kavuştuğunu anlatan Ökmen, şöyle devam etti:"Hastamızı ilk günden taburcu olduğu güne kadar hiç yalnız bırakmadık. Adım adım iyileşmeleri bizi çok mutlu etti. Acil servisteki müdahalenin ardından hayata döndürdüğümüz anneye kalp ameliyatı yaptık. Yoğun bakım süreci de çok olumlu geçti. Bu süreçte bebek de kilo aldı. Hastanın iyileşeceğine inanıyorduk. Bugün de hastamızı bebeğiyle sapasağlam evine gönderdik. Çok mutluyuz."- Duran kalpleri çalıştırılmıştıVan'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası 28 yaşındaki Semra Esen, 36 haftalık hamileyken 27 Haziran'da fenalaşmış, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan anne ile karnındaki bebeğinin, kalplerinin durduğu tespit edilmişti.Bunun üzerine, acil servis ortamında 6 branştan doktorun müdahalesiyle Esen'e sezaryenle doğum yaptırılmış, anne ve bebeği kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Daha sonra rahim alma operasyonu gerçekleştiren doktorlar, iki hastanın da tamamen sağlığına kavuşması için çaba göstermişti.