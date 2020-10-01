Hayata başka pencere açan kitaplar

Küsurat Yayınları'nın 'Epidemik Eros: Paşa Gönül İsyanı', 'Büyük Duygular Küçük Mucizeler' ve Dünyanın Uyanışı II' ile VakıfBank Kültür Yayınları'nın 'Savaş Şiirleri', okurlara hayata, yaşanılanlara, hayallere başka bir pencereden bakma şansı veriyor

"Kadınların sessizlikleri ortak bir sırrı paylaştıklarına yorulsa da aslında kendiliğinden gerçekleşmeye başlayan bu şey, adı her neyse, bir tek onları endişelendirmiyordu.”

"Acaba diğer kadınlar da aynı şeyi mi görüyor? Bu tepeden herkes kendine mi bakıyor?"

'EPİDEMİK EROS: PAŞA GÖNÜL İSYANI...Nisa Yıldırım'ın mizah ve mücadeleyle harmanladığı; yaşamı ıskalamayı bırakıp paşa gönülleri nasıl isterse öyle yapan kadınları anlattığı kitabı roman kitaplığındaki yerini aldı.



"Benliğimiz, bulunduğumuz topluma göre başkalaşım geçirebilir çünkü her topluma hakim olan kültür mirasları bulunur. Büyürken halihazırda gördükleriniz, duyduklarınız ve hissettiklerinizin bütünü kültürün bir uzantısı olarak sizin içinizdeki kültürü oluşturur."

"Etrafımızdaki değişimlere uyum sağlamaya çalışırken kendimizi unutmuyor muyuz? Sanki etrafımızda sürekli gelişen bir dünya var ve ona yetişmeye çalışıyor gibi hissediyoruz."



'BÜYÜK DUYGULAR KÜÇÜK MUCİZELER'... Yağmur Akpınar'ın kaleme aldığı; hepimizi mucizelere inanmaya, duygularımızı anlamaya davet ettiği kitabı, kısa sürede üçüncü baskısını yaptı.

"Evren sonsuz, sürekli genişlemeye devam ediyor ve bilinmeyenlerle dolu. Ve ben nihayet evrendeki yerimi buluyorum."

"Her insan kendi evreninde, kendi seçimleriyle var olur. Zamanın çizgileri ise farklıdır. Sadece bir yol boyunca hareket eder."

DÜNYANIN UYANIŞI II... 'Dünyanın Uyanışı'nın devamı olan kitap, Şengül Boybaş, okurunu 'Atiye'nin hız kesmeyen macerasına davet ediyor.



'SAVAŞ ŞİİRLERİ'... VakıfBank Kültür Yayınları'ndan çıkan kitap, savaşların yol açtığı acıları dizelerle anlatıyor. İngiliz şair ve asker Wilfred Owen'ın yazdığı şiirler, cephede yaşananların edebi kaydı niteliğinde okurla buluşuyor.

VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) Türkçe'de ilk kez yayımladığı 'Savaş Şiirleri', İngiliz şair ve asker Wilfred Owen'ın Birinci Dünya Savaşı yıllarında cephe hattında kaleme aldığı şiirlerden oluşuyor. Türkçe çevirisi Tamer Gülbek’e ait kitapta savaşın tahribatı, fiziksel ve psikolojik izleri edebi bir dille dizelerde yer ediniyor.

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli seslerinden Wilfred Owen, 18 Mart 1893'te Oswestry'de dünya geldi. 1910'da Londra Üniversitesi’ne giden Owen, uzun yıllar boyunca İngilizce öğretmenliği yaptı. 1915'te İngiliz ordusuna kaydoldu, 1917'de Fransa topraklarındaki görevi sırasında yaşadığı ruhsal sıkıntılar nedeniyle İngiltere'ye döndü. Edinburgh'daki savaş hastanesinde tedavi görürken edebi idollerinden şair Siegfried Sassoon ile tanışan Owen'ın şiire bakışı ve üslubu şekillendi. İlerleyen süreçte görevine dönen Owen, 4 Kasım 1918'de ise Ors'daki Sambre-Oise kanalını geçmek için yapılan muharebede hayata gözlerini yumdu. Ölümünden sonra kendisine ün kazandıran 'Savaş Şiirleri', Owen'ın cephede tanık olduğu olayların ve hislerinin yansımasıdır.

Ölümünün ardından hakkında kaleme alınan eserler aracılığıyla geniş çevreler tarafından tanınıp okunan Owen, 20'nci yüzyıl İngiliz şiirinin en saygın isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kitapta Owen için, "Eve gönderdiği mektuplarda da açıkça ifade ettiği gibi, bütün gayreti, emir - komutası altında olanlar adına, savaşın yarattığı acıma hissini ifşa etmekti. Onun kasvetli gerçekçiliği, enerjisi ve kızgınlığı, şefkati ve şiirdeki teknik becerisi birçok eserinde açıkça görülür. 'Perdelerinin inişi olacak her yavaş günbatımı' ve 'O eski yalan: Dulce et decorum est…' gibi bazı dizeleri ve deyişleri hâlen alıntılanmaya devam ediyor” sözlerine yer veriliyor.

Kitapta, Owen'ın ölümünden bir ay önce annesine yazdığı şu satırlar aktarılıyor:; "Sinirlerim gayet iyi durumda. Bu çocuklara yardımcı olmak için yeniden buradayım; öncelikle bir subay olarak onlara önderlik ederek, sonraysa onların dertlerini dile getirecek bir savunma vekili gözüyle onları izleyerek." Şairin mezar yazıtı da kendi sözlerinden oluşuyor; "Cesurdum ben ve gizem doluydum; Bilgelik de bendeydi, hüner de." Bir askerin öldürdüğü kişiyle karşılaşmasını ve geç de olsa artık dostu olan düşmanının ağzından bu gerçeği öğrenmesini konu edinen 'Tuhaf Karşılaşma' şiiri, Owen'ın şiirler arasında en özgün konuya sahip olanların başında geliyor.