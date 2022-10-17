BAZEN UYUMSUZ OLMAK ÖNEMLİ DEĞİLDİR

Bazen hepimiz, arkadaşlarımız veya ailemiz arasında dışlanmış gibi hissederiz. Uyumlu olmak adına herkesin izlediği dizileri izleriz, sadece sohbete katılmak için o restorona gideriz.

Ancak bazen uyumsuz olmak, düşündüğünüz kadar kötü değildir. Herkesin sevdiği şeyleri sevmiyor olabilirsiniz. Bakış açınızı değiştirin; kendinizi uyumsuz diye etiketlemek yerine şahsınamünhasır biri olduğunuzu kabul edin.