"Hayat kurtarmak istiyorsan evde kal" - VİYANA

AA

Avusturya'daki 800 bin Müslüman'ı temsil eden Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) koronavirüse karşı hükümetin ilk önlem açıklamalarının hemen akabinde dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmiş, cuma namazları başta olmak üzere toplantı ve etkinliklere ara verme kararı almıştı.Ayrıca İGGÖ, bünyesindeki 300'ün üzerinde cami, dernek ve okulların acil durumlarda hastaların bakımı için kullanıma hazır olduğu açıklamasında bulunmuştu.