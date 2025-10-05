Hamileler, çocuklar veya yetişkinler… Her yaştan insan için Heimlich manevrasının doğru uygulama tekniklerini keşfedin.

HAYAT KURTARAN MÜDAHALE HEIMLICH MANEVRASI NEDİR

Heimlich manevrası, soluk borusunu tıkayan yabancı cismi hızlı ve etkili bir şekilde çıkarmak için uygulanan ilk yardım yöntemidir. Bu yöntemde, kişinin arkasına geçilir, göbek ile göğüs kafesi arasına uygulanacak içe ve yukarı doğru basınçlarla yabancı cisim çıkarılmaya çalışılır. Genellikle yetişkinler ve çocuklarda uygulanır, bebekler için önerilmez.

NE ZAMAN HEIMLICH MANEVRASI UYGULANMALIDIR

Kişi güçlü bir şekilde öksürebiliyorsa veya konuşabiliyorsa, öksürmesine izin verilmelidir; çünkü öksürmek sıkışan nesneyi doğal olarak çıkarabilir. Heimlich manevrası şu durumlarda uygulanır

- Rahat nefes alamıyorsa

- Güçlü öksüremiyorsa

- Konuşma güçlüğü yaşıyorsa

- Cilt, dudak veya tırnaklarda renk değişimi görülüyorsa

- Bilinci açık ancak solunum güçlüğü yaşıyorsa

- Bilinci kapalı kişilerde Heimlich manevrası uygulanmaz; bu durumda kişi yan yatırılır ve acil yardım (112) çağrılır.

HEIMLICH MANEVRASININ HAYATİ ÖNEMİ Boğulma sırasında beyine giden oksijen kısa sürede kesilebilir. 4 dakikadan uzun süre oksijen gitmemesi, ciddi beyin hasarına veya ölüme yol açabilir. Bu nedenle Heimlich manevrası, bilinci açık ve solunum güçlüğü yaşayan kişiler için hızlı bir şekilde uygulanmalıdır. HEIMLICH MANEVRASI NASIL UYGULANIR Yetişkinler ve Çocuklar İçin - Kişiyi ayağa kaldırın. - Arkasına geçerek kollarınızı bel ve karın çevresine dolayın. - Göğüs kafesi ile göbek deliği arasına yumruk yapın. - Kişiyi hafifçe yere paralel eğin. - Yumruğun iç kısmıyla içe ve yukarı doğru 5 kez kuvvet uygulayın. - Yabancı cisim çıkana veya kişi rahat nefes alana kadar işlemi tekrarlayın. Hamile Yetişkinler İçin - Karın bölgesine baskı yapmak yerine göğüs kemiğine (sternum) doğru basınç uygulanır. 1 Yaşından Küçük Bebekler İçin - Bebeği göğsü önkolunuza dayanacak şekilde yüzüstü çevirin. - Başının vücut seviyesinden aşağıda olmasına dikkat edin. - Elinizin topuğuyla bebeğin kürek kemikleri arasına 5 kez vuruş uygulayın.

- Bebeğin ağzını kontrol edin ve görünen nesneleri çıkarın. - Yabancı cisim çıkana veya bebek bilincini kaybedene kadar işlemi tekrarlayın. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER - Heimlich manevrası yalnızca bilinci açık kişilerde uygulanmalıdır. - Uygulama sonrası kişinin solunum yollarında hasar olup olmadığını kontrol etmek için tıbbi yardım alınmalıdır. - Boğulma tehlikesi geçiren kişi bilinci açık ve öksürebiliyorsa, cismi kendi çıkarabilir; bu durumda müdahale gereksizdir. Görsel Kaynak: shutterstock