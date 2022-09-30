Hayat kurtaran müdahale! Dilini çıkarttı!

DHA'da yer alan habere göre Gülcan Yavuz (35) yönetimindeki otomobil ile Kenan Çalış (45) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Yere düşen Çalış bilincini kaybederken, taşıdığı boyalar da yola savruldu. Otomobilinden inip yardıma koşan Gülcan Yavuz, Çalış´ın dilinin boğazına kaçtığını fark etti.