'Hayat Kırıkları' kitapçılarda

25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yazarken nelerden besleniyorsunuz?
Günümüz ikliminde insanlar hayatın, yaşamın naifliğini unutup gitti. Eskiye göre birbirine karşı daha gaddar, acımasız bir toplum gözlemliyorum, ürküyorum.
Yazdığım romanların her satırında hayatın hepimize karşı sürprizlerle dolu olduğunu, kimi zaman tatlı, kimi zaman acı dolu bu sürprizlerin, rutin olarak sonsuza kadar gideceğini düşündüğümüz hayat akışını nasıl ansızın değiştirebileceğini anlatmaya çalıştım.
Yaşanmış hayatların sahiplerini gizleyerek, yer yer biraz da eklemeler yaparak, toplumu ve yaşadığımız dönemi ifade etmeye çalışıyorum.
Hayat Kırıkları ne demek?
Hepimizin hayatında unutamadığı, acısını hissettiği hadiseler vardır. Bu acılar içimizde hep bir tortu bırakır. Zaman içinde zihnimizin derinliklerine hapsetsek bile bazen bir çağrışım ile acılarımız kendini hatırlatıp ben buradayım der. Hayatın öğrettiği ve birlikte yaşamak zorunda bıraktığı acılar veya tercihlerdir bu kırıklar. Zaman zaman bir sevgilinin kaybı, zaman zaman ise istenmeyen bir tercihle ruhumuzda oluşan izlerdir Hayat Kırıkları.
Bu romanınızda okuyucularınıza ne anlattınız ?
Bu romanda Kaan isimli kahramanın hayat mücadelesini, eşi ile kötü giden ilişkisini, tam ilişkisini bitireceği ve aşık olduğu, yanında huzur bulduğu kadına gitmeye karar verdiği sırada eşinin yakalandığı amansız hastalığı ve sonrasında gelişen karışık hayat örgüsünü okuyacağız. Bu karmaşa içerisinde Kaan’ın gerek kültürel baskı, gerekse erkeklik gururunu nasıl aşıp, eşi için fedakarlıkta bulunduğuna şaşırarak tanık olacağız.
Kitabın arka kapağında büyük usta Uğur Dündar’ın imzasını görüyoruz...
Kişiliği ve hayata karşı duruşu ile herkese örnek olan büyük usta Uğur Dündar, beni ilk günden bu yana hep destekledi, yanımda oldu ve yazmam için beni yüreklendirdi. Hayat Kırıkları romanı için de güzel bir arka kapak yazısı kaleme alıp, inancını ve desteğini bir kez daha yineledi. Ustanın desteği ve motivasyonu olmasa Hayat Kırıkları olur muydu? Olsa da bu hali ile tamamlanabilir miydi? İnanın bilemiyorum. Kendisine desteği ve abiliği için çok teşekkür ederim
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