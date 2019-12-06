06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hızlı tüketim ürünleri sektöründe globalleşmekte olan ve 10 ülkede 18 üretim tesisi yatırımı bulunan Hayat Kimya’nın, Rusya Tataristan’da yaptığı 2. kağıt tesisi yatırımı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Hayat Kimya İştiraklerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ali Zeybek ve Hayat Kimya Rusya Genel Müdürü Çetin Murat, heyete tesisi gezdirerek bilgi verdi.
Rusya’ya son 5 yılda 225 milyon dolar yatırım yaparak, Tataristan Alabuga SEZ bölgesinde 2. temizlik kağıdı üretim tesisini devreye alan Hayat Kimya, yeni tesis yatırımıyla kapasitesini yılda 70 bin tondan 140 bin tona çıkararak Rusya’nın en büyük selülozlu temizlik kağıdı üreticisi oldu.
Türkiye’den doğan Papia, Familia ve Focus markalarıyla bugün Rusya’nın markalı ürünler pazarında 2 numarada olduğunu kaydeden Hayat Kimya Rusya Genel Müdürü Çetin Murat, “Yeni makina yatırımımızla üretim tesisimiz, hem Rusya hem de Hayat Kimya adına başarı yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı oldu. Rusya’nın en büyük kağıt üreticisi olmak için yatırımlarımız sürecek. Hayat Kimya olarak bulunduğumuz coğrafyalarda yüksek kaliteli ürünlerimizle ve yatırımlarımızla farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.
Murat, “Sadece 5 senede markalarımızı ilk 2’den biri haline getirmeyi başardık. Rus tüketiciler, kalitemizi ödüllendirdi. Hem Familia, hem de Papia markalı ürünlerimiz, kalite ödülüne layık görüldü. Bugün, Rusya’da 83 bin dağıtım noktasından, toplam 13 milyon eve ulaşıyoruz. Rusya’da ürettiğimiz kağıt havlularımız %22, tuvalet kağıtlarımız %17 pazar payına sahip.” dedi.
73 bin metrekarelik alana yayılı, dünya standartlarında üretim yapan bu tesiste tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil üretiliyor. Rusya Federasyonu’nda 83 bin dağıtım noktasına yayılan ürünler, aynı zamanda Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Estonya ve Letonya’nın da bulunduğu 14 ülkeye ihraç ediliyor.
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