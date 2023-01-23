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Türkiye dahil olmak üzere, bulunduğu tüm coğrafyalarda sosyal fayda projelerine imza atan Hayat Holding, “Hayata İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık Projesi’ni düzenlediği bir basın toplantısıyla duyurdu.

Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda, T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar’da kapanış konuşması gerçekleştirdi.

“Ekolojik Okuryazar Nesiller” başlığı altında düzenlenen panel bölümünde ise, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Perktaş, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bengisu Koyuncu panelist olarak yer aldı.

İklim değişikliği farkındalığına katkıda bulunma, gezegendeki kaynakların kıtlığına dikkat çekme, kaynakları koruma ve bilinçli tüketmeye yönelik davranışları geliştirme hedefiyle yola çıkan “Hayata İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık Projesi, oyun ve görsel aktivitelerle zenginleştirilmiş müfredata uygun içerikleriyle, daha iyi bir dünya için çocukları erken yaşta eğiterek farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

“Hayata İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık Projesi’nin tanıtım toplantısına katılan T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, projenin önemiyle ilgili şunları söyledi: “Hükûmetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin araştırmalarına göre iklim krizi kapımızda. Dünyamızın ve canlıların yaşamlarına sağlıklı şekilde devam etmesi için bu durumu yavaşlatmak ve tersine çevirmek için üstümüze büyük sorumluluklar düşüyor. Bunun en önemli yollarından biri şüphesiz geleceğimiz olan çocukları bilinçli, farkındalığı yüksek, ekolojik duyarlılıkları olan bireyler yetiştirmekten geçiyor. Millî Eğitim Bakanlığı'mız sürdürülebilirlik, çevre bilincine yönelik tutum ve davranışları geliştirmede çocuklara, gençlere ve eğitimcilere yönelik önemli adımlar atıyor. Bu eğitimlerle bizden sonra, çocuklarımızın dünyamız için en faydalı kararları verebilecek ve doğru adımlar atabilecek olgunluğa erişeceklerine inanıyoruz. Bu doğrultuda ‘Hayata İyi Bakarız’ Ekolojik Okuryazarlık Projesi, çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırarak farkındalık yaratma konusunda çok kıymetli bir proje. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik, uzman isimlerle titizlikle hazırlanmış bu eğitimin çocuklarımıza katkısı olacağına inancım tam.”

"İŞ DÜNYASINI EKOLOJİK OKURYAZARLIK EĞİTİM PROJESİNİN BİR PARÇASI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, vizyonlarını “Nesiller boyu fayda sağlamak” teması üzerine dayandırdıklarını ve tüm faaliyetlerini karbon ayak izini en aza indirme gayesiyle gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Hayat Holding olarak sürdürülebilirliği, sadece çevre olarak değil, insan kaynağından verimliliğe oldukça geniş bir kapsamda ele alıyor, iş süreçlerimizi buna göre düzenliyoruz. Enerji verimliliği ve kaynakların etkin kullanımı konusunda attığımız adımlar bunun somut göstergesi. Ancak kurumların sadece kendini dönüştürmesi yeterli değil. Toplumun dönüşümüne hizmet eden, iyiliğin nesilden nesile aktarıldığı uzun vadeli, kalıcı ve sürdürülebilir projelere imza atmak çok önemli. Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi’nin çıkış noktası budur. Yarının dünyası, iklim farkındalığı yüksek bir nesle ihtiyaç duyacaktır. Çocuklara erken yaştan itibaren yapılan her yatırım, sadece çocuğun yaşamını dönüştürmekle kalmayarak, bilinçli kuşakların yaşam sürdüğü refah içinde bir dünya anlamına geliyor. Bu nedenle tüm iş dünyasını buradan ekolojik okuryazarlık eğitimlerinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Birimiz değil, hepimiz Hayata iyi bakalım…”

“Hayata İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık projesinin içerik kurulunda yer alan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Perktaş da projenin içerik ve önemi ile ilgili şunları söyledi: “Özellikle ilköğretim seviyesindeki çocuklara biyoçeşitlilik ve iklim değişimi kavramlarına ilişkin bilgilerin ulaşması yakın gelecekte karşı karşıya kalacağımız çevre problemlerine karşı olumlu katkı sağlayacaktır.”

Öğretmenlerin ekolojik okuryazarlık eğitimi konusunda projeye katkı sağlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Bengisu Koyuncu da konuşmasında şunlara değindi: “Yaşadığımız çevrenin korunması, çevre farkındalığı gibi sosyal konuları disiplinler arası bütünde verebilecek en etkili öğrenme düzeyi ilkokuldur ve bu da ilkokul öğretmenleri tarafından verilebilir.”

Çocukların öğrenmesinde oyunun önemini vurgulayan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan ise şöyle dedi: “Çocukların, ekolojik okuryazarlık konularını yaşlarına göre oyun yoluyla öğrenmeleri, bu öğrenimin içselleştirilmesi ve kalıcı olması adına en verimli araçtır. Özellikle ailelerin de projede yer alması, aile içinde oyun kurarak öğrenime katkı sağlayacaktır.”

Soldan Sağa: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Perktaş, Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı. Fatoş Karahasan, T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Hayat Global Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Bengisu Koyuncu