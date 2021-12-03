ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 2021 uygulama ödüllerini açıkladı. App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulama seçilirken Türkiye'den de liste hazırlandı.

Türkiye App Store uygulama mağazası içinde 'Hayat Eve Sığar' en iyi uygulama seçildi.