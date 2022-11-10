Hayat Bugün’ün 4. Bölüm fragmanı yayınlandı!

HAYAT BUGÜN’ÜN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Barış, çocuğunun olacağını öğrendiği için kanser tedavisine başlamaya karar verir. Bu sırada Çamlıtepe’deki kalp cerrahı Turgut, ölmek üzeredir ve Hisarönü Hastanesi’ne getirilir. Kalp Damar Cerrahisi Kongresi olduğu için tüm cerrahlar Londra’dadır. Barış bir karar verir, Çamlıtepe’nin tüm ambulansları Hisarönü’ne gelecektir! Bu kararda Aras, Barış’ın yanındadır. Hastanede “acil durum günü” ilan edilir. Bu esnada ise hastaneye gelen beklenmedik ziyaretçi Gazeteci Ekrem Tüzün, tüm aksaklıkları kaydetmektedir. İki genç çocuk Yusuf ve Mehmet Ali’nin de hastaneye getirilmesiyle işler değişir. Hisarönü Hastanesi’nin en zorlu gününden sonra Barış’ı bir sürpriz beklemektedir!

İşte Hayat Bugün’ün 4. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;



‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!