Derin’i neredeyse kaybetmiş olan Aras ise artık ilişkileri hakkında net bir karar vermiştir, geriye kalan tek şey bunu Derin’e itiraf etmektir. Ayrıca Derin ve Mert’in trafik kazasında bir karı-koca da yaralanmıştır. Mert suçluluk içinde kıvranırken, bu kazadan sadece küçük yaralarla kurtulan kadının bazı şüpheli davranışları vardır. Kadın ile ilgili gerçekler ortaya çıktığında tüm hastane büyük bir şok yaşar. Finalde ise Barış’ı hem hekimliği hem ailesiyle ilgili önemli bir karar beklemektedir, Hisarönü ailesi ise ona çoktan duygusal bir sürpriz hazırlamıştır...