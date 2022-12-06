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Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor? Show TV yayın akışı! Hayat Bugün dizisi bu akşam son bölüm mü?

Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor? Hayat Bugün dizisi bu akşam son bölüm mü?

Show TV'nin sevilen dizlerinden biri olan Hayat Bugün, final iddialarıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü dizi New Amsterdam'ın uyarlaması olan Hayat Bugün dizisinin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümü öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

Giriş: 06.12.2022 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Hayat Bugün dizisi, bugün 8. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Söz konusu bölüm öncesi sosyal medyada dizinin final yapacağı iddiaları gündeme geldi. İşte, merakla araştırılan duruma dair bilgiler...

  • HAYAT BUGÜN FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün" final kararı aldı. 

    Çarşamba günleri yayınlanan dizi bu akşam son bölümüyle ekranlara gelecek.

  • HAYAT BUGÜN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Hisarönü Hastanesi hem Barış hem Derin’in kazalarıyla çok zor bir gece yaşamaktadır. Her zaman hastaların hayatını kurtarmaya çalışan hekimlerimiz bu sefer aynı sınavı arkadaşları için verirler. Geçmişte kalp nakli olan bir hastanın hastaneye gelmesi Barış’ı altüst eder çünkü bu hasta Barış’ın ölen ablası Bilge’nin kalbini taşımaktadır. Barış o kalbi yaşatmak için geceli gündüzlü çalışır.

  • Derin’i neredeyse kaybetmiş olan Aras ise artık ilişkileri hakkında net bir karar vermiştir, geriye kalan tek şey bunu Derin’e itiraf etmektir. Ayrıca Derin ve Mert’in trafik kazasında bir karı-koca da yaralanmıştır. Mert suçluluk içinde kıvranırken, bu kazadan sadece küçük yaralarla kurtulan kadının bazı şüpheli davranışları vardır. Kadın ile ilgili gerçekler ortaya çıktığında tüm hastane büyük bir şok yaşar. Finalde ise Barış’ı hem hekimliği hem ailesiyle ilgili önemli bir karar beklemektedir, Hisarönü ailesi ise ona çoktan duygusal bir sürpriz hazırlamıştır...

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