Hisarönü Hastanesi bağış balosunda hareketli dakikalar yaşandı

Hisarönü Hastanesi'ne muhteşem bir dönüş yapan Dekan, hastaneye borcu olan hastalara icra takibi başlatabilmek için Barış'tan imza istedi. Barış ise buna karşı çıkarak başka bir çözüm yolu buldu. Takas usulü ile hastaların borçlarını kapatacağını söyledi.
Borcu olan hastaları tek tek hastaneye çağırıp görüşen Barış, Hisarönü için yapabilecekleri bir hizmet karşılığında borçlarının silineceğini söyledi. Kimisi tesisat işlerini yaparak, kimisi ise lobinin duvarına bir resim yaparak borcunu öderken, Barış "önce insan" diyen bir başhekim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
BARIŞ, GİZEM'E KANSER OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Derin, Aras'ın Mert'i kıskandığını öğrenirken ikili arasında bu bölümde sürpriz yakınlaşma yaşandı ancak Aras, en yakın arkadaşını kaybetmeyi göze alamadı. Aras'ın geri adım atması Derin'in kafasını karıştırdı. Hastane için çok önemli bir gece olan bağış balosu hareketli geçti.
Ceza infazdaki bir hastaya, gardiyanın sakinleştirici verdiğinden şüphelen Aras kendini tehlikeye attı. Andaç, Ali Haydar'ın oğlunu baloya çağırdı ancak baba oğul arasındaki krizden haberi yoktu. Balo gecesinde sahneye çıkan Elçin, babasına olan kırgınlığını ve öfkesini herkesin gözü önünde dile getirdi.
Barış bir yandan hastanedeki sorunlara yetişmeye çalışırken bir yandan da baloya katılan iş insanlarından bağış toplamalıydı. Barış hastanedeki sorunlarla uğraşmaktan baloya katılanlarla ilgilenemese de Suzan yardımına yetişti.
Barış'ın hastane için yaptıklarını, insanlar için nasıl canla başla çalıştığını anlatan Suzan kalpleri kazandı. Hisarönü Hastanesi için yüklü bir miktarda bağış toplandı. Günün sonunda balo salonunda Gizem'i dansa kaldıran Barış, kanser olduğunu açıkladı.
Barış kanser olduğunu açıklıyor;
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'Hayat Bugün'ün yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.
'Hayat Bugün', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.
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