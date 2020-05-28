Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki kursiyerlere telafi eğitimi verilecek

"Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler, tam gün tam yıl eğitim yapan kurumlarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu tatili, ara tatil, yarı yıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri yapmak zorunda olacak.
İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle hayat boyu öğrenme kurumlarında eğitim öğretime ara verilebilecek. Bu durumlarda kursiyerlerin eksik kalan eğitim öğretimleri için telafi eğitimi yapılacak. Telafi eğitimi ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenecek.
Kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenler eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi kurumlarında mesleki çalışma yapacak. Mesleki çalışma programı, kurum müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulacak.
Kurum müdürlüğünce mesleki çalışma görevi verilenlere bu süre zarfında kurs ve sınav görevi verilmeyecek.
Kurumlarda eğitim öğretim yılının başlaması, yarı yıl tatili, ara tatiller, yaz tatili ve ders kesimi tarihleri de Bakanlık tarafından belirlenecek.
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