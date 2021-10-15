Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

AA

Edinilen bilgiye göre, taşra teşkilatından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ulaşan istek ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak yönetmelikte bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacı oluştu.

Kişisel, sosyal ve istihdamla ilişkili bir yaklaşımla bireylerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, Bakanlık birimleri, uluslararası kuruluşlar, STK ve özel sektörle imzalanan protokoller, Bakanlıktan görüş alınmadan valilik onayıyla yürürlüğe girecek.

Değişiklikle bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve yerinden yönetim ilkelerinin faydaları da göz önünde bulundurularak protokol çalışmalarında taşraya yetki devrinde bulunulacak. İl ve ilçe düzeyinde imzalanacak protokollerin görüş için Bakanlığa gelmeden valilik onayı ile yürürlüğe girmesi sağlanacak.

Her il veya ilçenin kendine has ihtiyaç ve istekleri bulunmasından dolayı, merkezi yönetim anlayışı ile tek şablonda tüm yerleşim birimlerinde aynı uygulamanın etkili olamaması da göz önünde bulundurularak yapılan değişiklikle yereldeki sorunlar yerel yöneticiler tarafından çözülecek.

Yapılan değişiklikle yüzlerce protokol talebi Bakanlığa gelmeyecek, görüş için uzun süre beklenmeyecek, valilik onayıyla yürürlüğe girerek daha isabetli kararlar alınması ile zaman ve enerjiden tasarruf sağlanacak, işlemler gecikmeden yerinde ve süratli bir şekilde gerçekleştirilecek.