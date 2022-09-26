"Hayat bitti" demişti! 11 yıl sonra gelen mucize

DHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Kadir Mercan, 2011 yılında iş yerinde yaşadığı burun kanamalarının ardından hastaneye başvurdu. Kan tahlillerinin ardından böbrek yetmezliği hastası olduğu belirlenen Mercan, diyaliz tedavisi görmeye başladı ve böbrek nakli için sıraya alındı. 11 yıl boyunca tedavi gören ve çeşitli sıkıntılar yaşayan Mercan'a yaklaşık 2 hafta önce Ankara Şehir Hastanesi'nde kadavradan böbrek nakli yapıldı. Yıllar sonra sağlığına kavuşan Mercan, çok mutlu olduğunu söyledi.

"11 SENE SONRA TEKRARDAN HAYATIMA KAVUŞTUM"

Mercan, hastalık teşhisi konulduktan sonra haftada 3 kez hemodiyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, şunları söyledi: "İlk olarak Numune Hastanesi'nde ardından başka hastanelerde tedavime devam ettik. Ama ben işime devam edemedim. Özel bir firmada işçi olarak çalışıyordum, hastalığım yüzünden ayrılmak zorunda kaldım. 2019 yılında işim ile ilişiğim kesildi. Çünkü diyalizle birlikte iş hayatımı sürdürmek imkansıza yakınlaşıyordu. Gerçekten çok zor zamanlar, çok sıkıntılı günler geçirdim. 'Ölüm gibiydi' dersiniz ya aynı onun gibiydi. Bana bu böbreğini veren kişiye Allah rahmet eylesin. Şu anda çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çünkü benim artık umudum kalmamıştı. Öleceğimi düşünüyordum. 'Hayat bitti' demiştim ama 11 sene sonra gelen bu mucize mutlulukla tekrardan hayatıma kavuştum" dedi.

"'BÖBREK BULUNDU' DENİLİNCE NUTKUM TUTULDU"

Mercan, kendisine uygun böbreğin bulunduğuna dair telefonu aldığında çok heyecanlandığını ifade ederek, "11 Eylül’de telefon geldi ve 'böbrek bulundu' dediler. O an nutkum tutuldu. Hiçbir şey yapamadım. Elim ve ayağım titredi. Tahlillerimin yapılması için acilen hastaneye gelmem gerektiği belirtildi. İnşallah benim gibi böbrek bekleyen arkadaşlar da bir gün o duyguyu yaşar. Şu anda çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir defa bağımlılıktan kurtuldum. Haftada 3 kez diyalize gitmek ve diyalizden çıktıktan sonra o gün boyu süren yorgunluk ve halsizlik çok eziyetli bir durumdu. Ne ailene mutluluk verebiliyorsun ne kendine. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdim 11 yıl boyunca. İnsanlar öldükten sonra organlarını bence bağışlamalı. İnsanları mutlu etmeli. Bu çileden insanları kurtarmalı" diye konuştu.

"HER GÜN, HER SAAT NAKİL YAPABİLECEK OLANAKLARA SAHİBİZ"

Ameliyatı gerçekleştiren Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise, "Kadir bey bize böbrek bekleyen nakil hasta sırasında gelmişti. Gelen böbreği çok hızlı bir şekilde Kadir beye taktık. 8-10 saatlik ideal bir zaman diliminde böbrek hastaya takılmış oldu. Ameliyatı 2-3 saat arasında sürdü. Ardından belirli bir ilaç tedavisi için yoğun bakımda takip ettik. Şu anda da kendisi sağlıklı bir şekilde servisimizde yatıyor. Bugün ya da yarın taburcu etmeyi planlıyoruz. İnsan bir şekilde vefat ediyor ve üzülüyoruz ama o organlar bir başkasına hayat oluyor. Yeter ki organ bağışı yapılsın, Ankara Şehir Hastanesi'nin alt yapısı, böbrek nakilleri konusunda son teknoloji donanımlara sahip. Yeter ki kadavradan çıksın. Her gün, her saat bu nakilleri yapacak alt yapımız ve sağlık ekibimiz var" ifadelerini kullandı.