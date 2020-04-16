Hayallerle, oyunlarla karantinaya sığdırılan "minik" bir hayat

AA

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Almanya'nın başkenti Berlin'de ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki Emir Ali Hoşbaş, anne babasının uyguladığı karantinayla virüsten korunmaya çalışıyor.

Yaklaşık 35 gündür yaşadıkları binanın bahçesi hariç evinden hiç çıkmayan Emir Ali, karantinada öğretmenleri, arkadaşları, büyükanne ve büyükbabasıyla görüntülü konuşarak özlem gideriyor.

Okula gidecek gibi erkenden kalkan Emir Ali, kahvaltısını yaptıktan sonra bir süre oyuncaklarıyla oynuyor ve resim yapıyor.

Emir Ali, anne ve babasına hakkında sorular sorduğu "koronavirüsü" çeşitli şekillerde resmediyor.

İzolasyon günlerini AA muhabiri olan babasına anlatan Emir Ali, havanın ısınmasıyla dışarıya çıkmak ve futbol oynamak istediğini söyledi.

Emir Ali salgın nedeniyle gittiği kreşin kapatıldığını belirterek, "Arkadaşlarımı çok özlüyorum ama evde de çok güzel vakit geçiyorum. Evde olmak çok güzel çünkü annemle babamla oynuyorum. Resim çiziyorum, babamla salonda futbol oynuyorum ve televizyon izliyorum." diye konuştu.

En çok salıncakta sallanmayı özlediğini dile getiren Emir Ali, salgın bittiğinde de ilk olarak parka gideceğini aktardı.

- "Virüsün ağzı var mı anne, bizi ısırır mı?"

Ali Emir'in annesi Hatice Kübra Hoşbaş da salgınla mücadelede alınacak en önemli tedbirin izolasyon olduğuna dikkati çekti.

Yaklaşık 2 yıldır Berlin'de yaşadıklarını kaydeden Hoşbaş, hem ülkelerinden uzakta hem de karantinada zor bir süreç geçirdiklerine vurgu yaptı.

Hoşbaş, kreşin kapatılmasıyla oğluna süreci uygun bir dille anlattıklarını, virüslerin nasıl bulaştığını açıkladıklarını söyledi.

Oğlunun da konuyla ilgili sık sık soru sorduğunu kaydeden Hoşbaş, "(Virüsün ağzı var mı anne, bizi ısırır mı)" diye soruyor. Evde, havada uçuşan tozları virüs zannediyor. Hatta evimizin önündeki bahçeye çıktığımızda, havada uçuşan polenlerden korkuyor. O zaman dışarıda durmak istemiyor, hemen eve giriyoruz." diye konuştu.

Hoşbaş, küçük bir çocuk için zorlu geçen bu süreçte oğullarının evde sıkılmamasına çabaladıklarına işaret ederek, "Salonumuz küçük bir futbol sahasına dönüştü. Babasıyla her gün maç yapıyor. Umarım bütün çocuklar evde geçirdikleri bu sürecin acısını sokaklarda ve okullarında arkadaşlarıyla oynayarak çıkartır." ifadelerini kullandı.