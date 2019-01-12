Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Kadir Boylu Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuba Özkan, öğrencilerine kültürel değerleri aktarmak için, “Büyüklerden Küçüklere Hikayeler” adlı bir proje başlattı. 6’ncı sınıf öğrencisi Yaşar Özkan “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile de görüşebiliriz” deyince Bakanlığa mektup gönderildi. O mektuplardan birkaç gün sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında karşılarındaydı.



İlk sözü bu buluşmanın mimarı, Yaşar Özkan aldı. Özkan, Bakan Selçuk’a teşekkür etti ve “Öğretmenimiz bize bu projeyi anlattığında ben sizinle de görüşebileceğimizi söylemiştim, arkadaşlarım da bana gülmüştü. Çok üzülmüş ve sizin bizimle konuşmayacağınızı düşünmüştüm. Sizi gördüğüm ve sizinle konuştuğum için çok mutluyum” dedi.



Bakan Selçuk da bu buluşmaya aracı olduğu için asıl kendisinin minik Yaşar’a teşekkür borçlu olduğunu söyleyerek “Asla hayallerinizi sınırlamayın. Birşeyin olup olmayacağına önceden karar vermeyin. Önce çabalayın, uğraşın. Olmazsa yeni bir hedefe yönelirsiniz” mesajını iletti.



Sınıftaki yönetici ve öğretmenleri de selamlayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere olan sevgileri ve başarmak konusunda motivasyonları oldukça hedeflere ulaşılabileceğinin altını çizdi. Bakan Selçuk’un eğitimcilere mesajı da aynıydı: “Yeter ki çocuklarımızı sınırlamayalım” dedi.



Öğrencilerden Bakan Selçuk’a zor sorular



Yarının gençleri Bakan Selçuk’a sorular hazırlamıştı. Oldukça zor ve bir o kadar içten sorular, Selçuk’u bazen gülümsetti, bazen duygulandırdı.



Başarı ve mutluluğun kapılarını açacak tek bir anahtar sözcük isteyen Melahat Şişman’a Bakanın yanıtı “Kalbinizden geçen neyse onu yapmaya çalışın” oldu. Bakan Selçuk kendisi için başarının ‘hayatla uyum içerisinde, insanlara ve insanlığa hizmet ederek, doğayla barış içerisinde yaşayabilmek’ olduğunu anlattı ve şöyle devam etti: “Kendi hayatıma bakarsam çalışmak, disiplinli olmak ve sevdiğim işlerle meşgul olmak çok üzerinde durduğum kavramlar. Sevdiğiniz işi yaparsanız hayat boyu çalışmamış olursunuz, o sizin zaten hobinizdir, hem de size para verirler. Popüler olan ya da herkesin yaptığı işi değil de sizin kalbinizden geçen iş neyse onu yapmaya çalışırsanız o zaman başarı ve mutluluk çok daha kolay gelecektir.”



İkinci soru vatan sevgisi konusundaydı. Son sınıf öğrencisi Yasin Akkan “Vatan sevgisi davranışa nasıl yansımalı?” diye sordu. Bakan Selçuk soruya Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” sözünü hatırlatarak yanıt verdi. Selçuk “Eğer yaptığınız işi dürüst, namuslu, harama bulaşmadan yaparsanız o zaman zaten vatanseversinizdir. Vatanseverlik sadece savaşlarla, şiirlerle ilgili değildir. Sınıfın içinde de vatansever olunur. Eğer bir başkasıyla değil kendinizle yarışırsanız, büyüklere saygı, etrafı temiz tutma konusunda örnek öğrenci olursanız vatanseversinizdir. Yoldan geçen bir taşı kimseye zarar vermesin diye kaldıran kişi de vatanseverdir.” dedi.