AA

Beden eğitimi öğretmeninin keşfetmesiyle 14 yaşında çekiç atma sporuna yönlendirilen Özkan Baltacı, kısa sürede kendisine milli takımda yer buldu.



Çekiç atmada 11 yılı geride bırakan 25 yaşındaki Özkan'ın kariyerinde, 2011 dünya 18 yaş altı ikinciliği, 2014 Türkiye şampiyonluğu, 2017 Balkan şampiyonluğu, 2018 Avrupa Atmalar Kupası üçüncülüğü ve 2019 Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları şampiyonluğu bulunuyor.

OLİMPİYATLARA SON ANDA KATILAMADI



Özkan Baltacı, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılacak ilk 32 sporcu arasında 25. sıradayken son hafta bazı sporcuların derecelerini yükseltmesiyle 33. sıraya geriledi.

Olimpiyat hayalini kaçırarak büyük üzüntü yaşayan Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından misafir statüsünde olimpiyatlara götürüldü.

Çekiç atma yarışmasını tribünden izleyen milli sporcu, aradan geçen üç yılda sıkı çalışmayla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alarak hayalini gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyor.

"HER SPORCU OLİMPİYATLARIN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU BİLİR"



Özkan Baltacı, yaptığı açıklamada Bursa'da yapılan Süper Lig 1. kademe müsabakalarında elde ettiği 77,50'lik derecesiyle olimpiyatlara katılmayı garantilediğini söyledi.

Milli sporcu, şöyle konuştu:

"Olimpiyata gidecek sporcuların açıklanmasından iki gün önce katılamayacağım haberini aldığımda çok acı bir durum yaşadım. Sağ olsun federasyonumuz ve bakanlığımız olimpiyata götürerek bir hediye verdiler. 2016 Rio Olimpiyatları'nı tribünden izleyerek, 2020 Olimpiyatları'na adapte olma süreci yaşadım. Her sporcu olimpiyatların ne kadar değerli olduğunu bilir ama orada yaşayıp görmek, o atmosferi soluyup bir sonraki olimpiyata hazırlanmak çok daha farklı oluyor. 2016 Rio Olimpiyatları'na misafir olarak götürülmem, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çok iyi bir şekilde hazırlanmam için ciddi bir dayanak oldu. 2019 yılından 2020 Tokyo Olimpiyat barajını geçmiş durumdayım. Artık sonlara kadar beklemiyoruz. Artık 1-2 yıl öncesinden barajı geçiyoruz. Bunu da yaptık, başardık."

Önünde olimpiyatlara hazırlanmak için yaklaşık bir yıllık süre kaldığını belirten Özkan, Antalya'da gerçekleştireceği iki hazırlık kampının ardından yurt dışında kamp yapmayı planladığını bildirdi.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Özkan Baltacı, "Olimpiyatlarda madalya almaya çalışacağım. Madalya alamazsak da finalde olmaya, bayrağımızı göndere çektirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.