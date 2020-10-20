'Hayaletler' yine ödül kazandı 0:00 / 0:00

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 5 ödül kazanan 'Hayaletler', Varşova Film Festivali'nde de ödüle layık görüldü

HABERTURK.COM

Azra Deniz Okyay'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı, yapımcılığını Dilek Aydın'ın üstlendiği 'Hayaletler', bir ödül de 36'ncı Varşova Film Festivali'nden kazandı. Festivalin 'Keşifler' bölümünde gösterilen 'Hayaletler', Bulgaristan, Polonya ve Romanyalı sinema yazarlarından oluşan Genç FIPRESCI Jürisi tarafından 'En İyi Film' seçildi.

Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde de eleştirmenlerin ödülünü alan film, 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dahil olmak üzere 5 ödül birden kazanmıştı.