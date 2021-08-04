'Hayalet kasaba' satın alıp içinde yaşamaya başladı

BİR ZAMANLAR MADENLERDEN GÜMÜŞ ÇIKARILIYORDU

300 dönümlük Cerro Gordo kasabası, bir zamanlar 400 hanenin bulunduğu ve yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı bir bölgeydi. Yıllar önce California eyaletinin en büyük gümüş üreticisi konumunda olan kasabada bugünün parasına göre 17 milyon dolar değerinde gümüş çıkarıldı. Ancak madenlerdeki gümüş tükenince, kasaba göç vermeye başladı.