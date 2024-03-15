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        Haberler Dünyadan 'Hayalet Avcıları: Ürperti'ye New York'ta etkinlik düzenlendi

        'Hayalet Avcıları: Ürperti'ye New York'ta etkinlik düzenlendi

        22 Mart'ta gösterime girecek 'Hayalet Avcıları: Ürperti' filminin dünya prömiyeri öncesi New York kentindeki ünlü Hook & Ladder 8 İtfaiye İstasyonu önünde etkinlik düzenlendi. Filmin kostümleriyle etkinliğe katılan hayranlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:48
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        • 1

          'Hayalet Avcıları: Ürperti', Gil Kenan, Jason Reitman'la yazdığı ve yönettiği, yakında çıkacak bir Amerikan doğaüstü komedi filmidir. 'Ghostbusters: Afterlife film'inin devamı ve 'Ghostbusters' serisinin beşinci filmidir.

        • 2

          Filmin kadrosunda; Mckenna Grace,Emily Alyn Lind, Ernie Lee Hudson ve Paul Rudd gibi ünlü isimler yer alıyor.

        • 3

          Filminin dünya prömiyeri öncesi New York kentindeki ünlü Hook & Ladder 8 İtfaiye İstasyonu önünde, etkinliğe filmin hayranları kostümleriyle katıldı.

          Etkinliğe, filmin oyuncularından Mckenna Grace, Ernie Lee Hudson ve yönetmen Gil Kenan'de katıldı.

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