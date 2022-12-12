Hayatını kaybetti

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Muratpaşa ilçesinde yaşayan oyuncu Hayal Sirer, gece saatlerinde evinde rahatsızlandı. Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sirer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayal Sirer, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.

Sirer'in, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. View this post on Instagram YEĞENİ DUYURDU Ayrıca Hayal Sirer'in yeğeni Rüya Kürümoğlu da acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Kürümoğlu, "Yeşilçam sanatçılarından öz teyzem Hayal Sirer, saat 02:30'da vefat etti. Defni pazartesi öğlen namazına mütaakiben Uncalı Mezarlığı'nda olacak" şeklinde konuştu.

BİRÇOK YEŞİLÇAM FİLMİNDE ROL ALDI Ünlü oyuncu, 'Kadırgalı Ali', 'Çirkin ve Cesur' ile 'Boş Beşik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı. Fotoğraflar: İHA