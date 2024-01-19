Hayal değil gerçek: Bir kısmı sekiziz olmak üzere 14 çocuğa birden bakan annenin hikayesi

Birçok insanın hayalleri arasında bir aile kurmak vardır ancak bu hayal, bir kadın için 14 çocuğu içeriyorsa işte tam da bu noktada sıra dışı bir hikayeye dönüşür. Bekar bir anne, 14 çocuğuyla mücadele ederek bir yaşam kuruyor. İşte, insanların genellikle hayalini kurduğu aile modelinden farklı olan bu yaşama dair detaylar...