Hawks ve Pelicans'tan kritik galibiyet

NBA'de play-in turnuvasına, iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda sezonu 9. sırada bitiren Atlanta Hawks, 10. sırada tamamlayan Charlotte Hornets'i ağırladı.
Maçı baştan sona üstün götüren Hawks, rakibini 132-103 mağlup ederek play-off'a kalma umudunu sürdürdü. Cleveland Cavaliers'ın Atlanta Hawks'ı konuk edeceği play-in maçını kazanan taraf, play-off'a kalacak ve ilk turda konferans lideri Miami Heat'in rakibi olacak.
Hawks'ta Trae Young 24 sayı ve 11 asist, Clint Capela 15 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaptı. De'Andre Hunter 22 sayı ve 7 ribaunt, Danilo Gallinari 18 sayı, Kevin Huerter ve Bogdan Bogdanovic 13'er sayıyla skora katkı sağladı.
Sezonu kapatan Hornets'te LaMelo Ball 26 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Terry Rozier 21 sayı, PJ Washington 17 sayı ve 6 ribaunt, Miles Bridges ise 12 sayı, 4'er asist ve ribauntla mücadele etti.
CLIPPERS RAKİBİ PELICANS OLDU
Batı Konferansı play-in mücadelesinde ise lig 9'uncusu New Orleans Pelicans, konuk ettiği lig 10'uncusu San Antonio Spurs'ü 113-103'lük skorla geçerek Los Angeles Clippers'ın rakibi oldu. Clippers'ın Pelicans'ı ağırlayacağı mücadeleyi kazanan taraf, play-off ilk turda konferans lideri Phoenix Suns'la eşleşecek.
Pelicans'ta CJ McCollum 32 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Brandon Ingram 27 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Jonas Valanciunas 22 sayı ve 14 ribaunt, Herbert Jones ve Jose Alvarado 12'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonu tamamlayan Spurs'te Devin Vassell 23 sayı, Dejounte Murray 16 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Jakob Poeltl 16 sayı ve 9 ribaunt, Keldon Johnson 15 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Josh Richardson ve Lonnie Walker 12'şer sayıyla oynadı.
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