Hawaii orman yangınlarına ne sebep oldu?

Hawaii orman yangınlarına ne sebep oldu?

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Hawaii, orman yangınlarına yabancı bir yer değil. Ancak pek çoklarına göre son birkaç gündeki yangınlar, takımada tarihindeki yaşanan en kötü yangınlar.

Yaşanan tahribat yıkıcı oldu. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlar bazı kasabaların tamamen yanmasına neden oldu. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangınların çıkış sebepleri hala araştırılıyor.

Ancak kasırga rüzgarları ve kuru hava, alevleri beslemeye yardımcı oldu.

Hawaii'nin büyük bir bölümünde etkili olan kuraklık veya anormal kuru hava şartları da yangının büyümesindeki etmenler arasındaydı.

ABD Kuraklık Raporları'na göre, ülkenin yaklaşık yüzde 14'ünün ciddi ya da hafif kuraklık yaşadığını bildirirken, Hawaii'nin yüzde 80'inde durum anormal kuraklık seviyesinde.

Hawaii'nin Maui adasındaki yangınlarda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Geçen ay ABD Meteoroloji Müdürlüğü, Maui'de çalı yangınlarının bildirildiğini ve yangın nedeniyle kısa süreliğine bir otoyolun kapandığını belirtti. Bununla beraber meteorologlar da "bu yılki kuru mevsimde yangın riskinin yükseldiği" konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan bilim insanları Hawaii adalarının bazı bölgelerinin yerli bitkilerden daha kolay tutuşabilir olan yabancı otlarla kaplı olduğunu belirtiyor.

Bunun anlamı da şu: Bir kıvılcım, kuraklık koşullarıyla birleştiğinde hızla yayılabilen bir yangına yol açabilir.

Yangınlardan önce Maui için kırmızı alarm verilmişti.

Salı günü Hawaii kıyılarından geçen Dora Kasırgası'nın güçlü rüzgarları alevleri daha da körükledi.

Perşembe günü bir basın toplantısında konuşan Hawaii Valisi Josh Green, yangınların eyalet tarihindeki "en büyük doğal felaket" olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin Hawaii üzerinde benzersiz bir koşullar yarattığını belirten Green, "Dünyanın birçok farklı bölgesinde bunu ilk kez görüyoruz" dedi.

Hawaii'deki son büyük yangın 2018'de gerçekleşti. Lane Kasırgası'nın rüzgarları Lahaina etrafındaki alevleri körükledi. Bu kasaba bu haftaki yangınlarda kül oldu.

Yerel medyaya göre beş yıl önceki yangında 2 bin dönüm arazi ile birlikte 31 araç ve çoğu ev olmak üzere 21 yapı zarar gördü.

Hawaii'de orman yangınları eskiden nadir görülen olaylardı. Büyük ölçüde volkanik patlamalar veya yıldırım çarpmalarıyla yaşanırdı. Ancak son yıllarda, insan faaliyetleri onları daha yaygın ve daha büyük ölçekli hale getirdi.