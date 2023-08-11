Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Hawaii orman yangınlarına ne sebep oldu?

        Hawaii orman yangınlarına ne sebep oldu?

        Hawaii'de yerleşim yerlerini de kül eden orman yangınlara neyin sebep olduğu hala tam olarak bilinmiyor. Ancak rüzgar ile birleşen kuru hava alevlerin yayılmasına yardımcı oldu.

        Giriş: 11.08.2023 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hawaii orman yangınlarına ne sebep oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hawaii, orman yangınlarına yabancı bir yer değil. Ancak pek çoklarına göre son birkaç gündeki yangınlar, takımada tarihindeki yaşanan en kötü yangınlar.

        Yaşanan tahribat yıkıcı oldu. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlar bazı kasabaların tamamen yanmasına neden oldu. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangınların çıkış sebepleri hala araştırılıyor.

        Ancak kasırga rüzgarları ve kuru hava, alevleri beslemeye yardımcı oldu.

        Hawaii'nin büyük bir bölümünde etkili olan kuraklık veya anormal kuru hava şartları da yangının büyümesindeki etmenler arasındaydı.

        ABD Kuraklık Raporları'na göre, ülkenin yaklaşık yüzde 14'ünün ciddi ya da hafif kuraklık yaşadığını bildirirken, Hawaii'nin yüzde 80'inde durum anormal kuraklık seviyesinde.

        • Hawaii'nin Maui adasındaki yangınlarda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

        Geçen ay ABD Meteoroloji Müdürlüğü, Maui'de çalı yangınlarının bildirildiğini ve yangın nedeniyle kısa süreliğine bir otoyolun kapandığını belirtti. Bununla beraber meteorologlar da "bu yılki kuru mevsimde yangın riskinin yükseldiği" konusunda uyarılarda bulundu.

        Öte yandan bilim insanları Hawaii adalarının bazı bölgelerinin yerli bitkilerden daha kolay tutuşabilir olan yabancı otlarla kaplı olduğunu belirtiyor.

        Bunun anlamı da şu: Bir kıvılcım, kuraklık koşullarıyla birleştiğinde hızla yayılabilen bir yangına yol açabilir.

        Yangınlardan önce Maui için kırmızı alarm verilmişti.

        Salı günü Hawaii kıyılarından geçen Dora Kasırgası'nın güçlü rüzgarları alevleri daha da körükledi.

        Perşembe günü bir basın toplantısında konuşan Hawaii Valisi Josh Green, yangınların eyalet tarihindeki "en büyük doğal felaket" olduğunu söyledi.

        İklim değişikliğinin Hawaii üzerinde benzersiz bir koşullar yarattığını belirten Green, "Dünyanın birçok farklı bölgesinde bunu ilk kez görüyoruz" dedi.

        Hawaii'deki son büyük yangın 2018'de gerçekleşti. Lane Kasırgası'nın rüzgarları Lahaina etrafındaki alevleri körükledi. Bu kasaba bu haftaki yangınlarda kül oldu.

        Yerel medyaya göre beş yıl önceki yangında 2 bin dönüm arazi ile birlikte 31 araç ve çoğu ev olmak üzere 21 yapı zarar gördü.

        Hawaii'de orman yangınları eskiden nadir görülen olaylardı. Büyük ölçüde volkanik patlamalar veya yıldırım çarpmalarıyla yaşanırdı. Ancak son yıllarda, insan faaliyetleri onları daha yaygın ve daha büyük ölçekli hale getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Kazadan 15 saat sonra
        Kazadan 15 saat sonra
        Koşa koşa denize...
        Koşa koşa denize...
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Habertürk Anasayfa