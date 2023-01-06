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Haberler Dünya

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii takım adalarında yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Kilauea’da patlama meydana geldi.

Giriş: 06.01.2023 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı'nda patlama
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AA

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.

Hawaii Yanardağ Gözlemevinin kamera görüntülerinde yanardağın zirvesindeki Halemaumau kraterinin içinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit edildi.

Kilauea Yanardağı'nın zirvesi Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda yer alıyor, patlamanın olduğu bölgede yerleşim yeri bulunmuyor.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea, en son Eylül 2021'den bu yana 16 ay boyunca patladı.

Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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