Hawaii'deki düğün dev dalgalarla bölündü!

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Hawaii Adası'nda cumartesi günü Kailua-Kona'daki Hulihe'e Sarayı'nda gerçekleşecek düğün, dev dalgalarla bölünürken o anlar kameralara yansıdı.

Hawaii'nin güney kıyılarında hafta sonu yükselen dev dalgalar, evlere ve işyerlerine çarptı, düğünleri alt üst etti.

Ulusal Hava Servisi, cumartesi akşamı yükselen dev dalgaların iklim değişikliği sebebiyle zirveye ulaştığını, bazılarının 6 metreden yüksek olduğunu söyledi.

Associated Press'in aktardığı habere göre, törenin başlamasından yaklaşık beş dakika önce dalgalar kıyıya çarptı, ancak çift törene bir süre sonra devam etti.

Honolulu Ulusal Hava Durumu Servisi'ndeki meteoroloji uzmanı Chris Brenchley, dev dalgaları tarihi olarak nitelendirdi ve "Bu, birkaç on yılın en büyüğü." ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.