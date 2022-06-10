Havuz ve deniz göz enfeksiyonu riskini artırıyor

Yaz tatiline çıkacakları uyaran Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aylin Koç Akbay, havuz kimyasallarının gözlere ciddi zararlar verdiğini söyledi. Özellikle herhangi bir kişi kontakt lens kullanıyor ya da herhangi bir göz cerrahisi geçirdiyse o kişide enfeksiyona yatkınlık oranının arttığını belirten Op. Dr. Akbay, “Düzgün temizlenmeyen, yanlış kimyasal madde kullanılarak temizlenen havuzlarda enfeksiyon riski her zaman mümkündür. Ayrıca bu durum bulaşıcıdır. Oluşan enfeksiyon, korneada ize neden olabilir” açıklamasını yaptı.
“KONTAKT LENS, ENFEKSİYONUN YAYILMASINI HIZLANDIRIYOR”
Op. Dr. Aylin Koç Akbay, “Eğer hasta, kontakt lens kullanıyorsa havuzda var olan kimyasal maddeler, kornea yüzeyinde mikro travmatik bir hasar yaratarak enfeksiyonun daha hızlı yayılmasına neden olabilir. Bu da korneada ülser görülmesine sebep olur. Ülser oluşursa da hastada görme kaybı olabilir. Görme kaybının oranları ise değişmektedir” şeklinde konuştu.
“BULANIKLAŞMA VARSA DOKTORA GİDİN”
Enfeksiyon belirtilerini sıralayan Op. Dr. Akbay, “İlk bulgular kızarıklık, kaşıntı, ciddi ağrı, ışığa hassasiyet, görmede yavaş yavaş bulanıklaşma ile olur. Bulanıklaşma genellikle tek taraflı başlar, nadiren çift gözle devam eder. Bu belirtileri olanlar mutlaka doktora gitmelidir. Kendi kafalarına göre ilaç, asla kullanılmamalıdır. Çünkü özellikle bazı ilaçlar, korneada daha ciddi hasarlara neden olup olayı daha da dramatik hale getirebilir. En fazla yapabilecekleri şey ise suni gözyaşı kullanmalarıdır” dedi.
“KİMYASALLAR LENSİN ÜZERİNDE BİRİKİYOR”
Yaz tatiline gitmeden önce kişilerin mutlaka göz muayenesi yaptırması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Akbay, şunları söyledi: “Hem görme seviyelerini öğrenmek hem de düzgün lens kullanıp kullanmadıklarına bakmak önemlidir. Türkiye’de aylık lens kullanımı yaygın. Ancak yaz aylarında mutlaka günlük lens kullanılmalıdır. Çünkü yazın güneşten korunmak için sürülen kremler, havuz ve denize giriş, makyaj malzeme kullanımı artması gibi durumlarda bu maddeler, kontakt lensin üzerinde birikir. Bu da enfeksiyon sıklığını arttırır. Bu yüzden mümkünse havuz ve denize lensle girilmesin. Çünkü enfeksiyon bir kere oldu mu tedavi etmesi zor olabilir. Ayrıca yüzücü gözlüğü kaliteli seçilsin. Öğle saatinde dik vuran güneşe de mutlaka güneş gözlüğü ile çıkılmalıdır.”
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