Havrita için bir erişim engeli kararı daha

Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, sokak köpeklerinin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı gerekçesiyle 'Havrita' uygulamasına erişim engeli kararı verdi.
DHA'nın haberine göre, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Nazlı Yağmur Tanman, bu uygulama için daha önce kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında erişim engeli kararı alındığını, Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin ise uygulamanın sokak hayvanları için ekstra tehlike arz ettiği gerekçesiyle bu kararı verdiğini söyledi.
Antalya'nın çeşitli noktalarında 2 hafta içerisinde çok sayıda kedi ve köpeğin ölmesinin ardından hayvanseverler tepki gösterdi. Sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle hayvanseverlerin tepkisini çeken 'Havrita: Başıboş Köpek Haritası' isimli uygulamanın internet sitesine erişimi, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla engellendi. Antalya Barosu, kararın kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alındığı gerekçesiyle Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği´ne başvurdu. Baro, uygulamanın can kayıplarına yol açtığı gerekçesiyle alınmasını talep etti. Başvuruyu inceleyen 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, aldığı kararda, can kayıplarına yol açtığı gerekçesiyle 'Havrita' uygulamasına erişim engeli kararı verdi.
'SOKAK HAYVANLARINA TEHLİKE ARZ ETTİĞİNE YÖNELİK KARAR ALINDI'
Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Nazlı Yağmur Tanman, daha önceki kararın kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alındığını belirterek, "Başvurumuz üzerine Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, 'Havrita' uygulamasının sokak hayvanları için ekstra bir tehlike arz ettiğine vurgu yapılarak, ilk defa bu yönde bir karar verildi. Bu bizim ve hayvan hakları savunucuları için çok sevinç verici bir karar. Çünkü bir hakim, bir savcı ilk defa bu konuda gerçekten uygulamanın hak ihlaline sebebiyet verdiğini, can kayıplarına yol açtığını kabul ederek bu kararı vermiş oldu" diye konuştu.
'İŞARETLENMİŞ BÖLGELERE GECE BEKÇİLERİ DAHA YOĞUN YÖNLENDİRİLECEK'
Sitenin kayıtları silmesi durumunda erişim engelinin kalkacağını söyleyen Avukat Tanman, alınan kararda sokak hayvanlarının işaretlendiği yerlerin silinmesi gerektiğine yönelik atıfta bulunulduğunu dile getirdi. Nazlı Yağmur Tanman, "Antalya'daki belediyelerle görüşmelerimiz olacak. Emniyetle zaten görüşmeler yaptık. Aksu ilçesindeki bazı jandarma bölgeleriyle de görüştük. Uygulamada işaretleme yapılan alanlarla alakalı kolluk kuvvetleri bize gereken yardımları sağlayacaklarını bildirdi. Uygulamada daha önce işaretlenmiş bölgelere gece bekçilerinin daha yoğun yönlendirileceği bilgisi verildi. Emniyetten bu konuda çok büyük destek gördük" diye konuştu.
Sitenin açılması durumunda tehlikenin devam edeceğine vurgu yapan Nazlı Yağmur Tanman, "Şu an uygulama daha fazla kişi tarafından tanındı. Umuyoruz ki site tekrar erişime açılmayacak ve tamamen kapatılması sağlanacak. Havrita uygulamasının sokak canlıları için bir tehlike arz ettiği, alınan kararda açıklanıyor" ifadelerini kullandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Havrita uygulaması için bir erişim engeli kararı daha - Güncel haberler/havrita-icin-bir-erisim-engeli-karari-daha-3515340
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!