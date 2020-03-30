HAVELSAN, Ulak Haberleşme AŞ'ye ortak oldu - ANKARA

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil haberleşme teknolojilerinin başlangıçta çok fazla donanım tabanlı iken bu durumun giderek değiştiğini ve 5G ile birlikte donanımın standart hale gelip, esas işlerin yazılımlarla yürütüldüğü bir aşamaya gelindiğini söyledi.
Yeni nesil haberleşme teknolojilerinin altyapılarının artık donanımdan ziyade yazılım ağırlıklı hale geldiğini vurgulayan Atalay, "Bu da doğal olarak yazılım yoğun teknolojiler geliştirmek üzere kurulmuş HAVELSAN'ın ilgi alanına kendiliğinden girmiş oldu." dedi.
Daha önce Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi bünyesinde 14-15 firmanın yerli 5G teknolojileri geliştirmek üzere bir araya geldiğini hatırlatan Atalay, yazılım temelli ürünler geliştirmeleri ve diğer firmaların yaptığı çalışmaları koordine etmeleri amacıyla davet aldıklarını, bu şekilde çalışmalara dahil olduklarını bildirdi.Böylece 5G'nin şirket için yeni bir faaliyet alanı haline geldiğini belirten Atalay, şöyle konuştu:
"ULAK AŞ'nin 5G'ye yönelik takım çalışmaları ve planları vardı. 5G konusunda çalışan dünya üzerinde en fazla 5 ülke varken sadece ülkemizde 2 ayrı yapının çalışması anlaşılabilir değildi. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, mükerrer işlerin ortadan kalkması için 2 grubun birlikte çalışması gerekiyordu. Bu 2 grubun çalışmalarını koordinasyon ve entegrasyon görevi HAVELSAN'a verildi. Böyle olunca doğal olarak ULAK AŞ'deki çalışmaların da içinde yer alan bir konuma geldik. Bunun uzantısı olarak da şirketin yüzde 25 hissesini satın aldık. Böylece Türkiye'de 2 ayrı yapı tarafından sürdürülen 5G haberleşme teknolojileri çalışmaları HAVELSAN bünyesinde tek yapıda birleşmiş oldu. İleride yapacağımız çalışmalarla iki yapıyı fiilen de bir araya getirmeyi hedefliyoruz."
- "Bizimle örtüşen çok tarafı var"
Yeni nesil haberleşme şebekelerinin "kor" denilen merkezi yazılımlarında olmaya devam edecekleri bilgisini veren Atalay, şunları kaydetti:
"Yapılan çalışmalarda ortaya çıkacak ürünler bizim zaten diğer faaliyet alanlarımızda da kullandığımız ürün ve teknolojiler olacak. Sanallaştırmaya, haberleşmenin yönetilmesine ilişkin teknolojiler, haberleşme şebekeleri üzerinden verilen bazı hizmetlere ilişkin ürün ve çözümler zaten başka amaçlarla kullanacağımız ve kullandığımız çözüm ve ürünler olacak. O yüzden de bizimle çok örtüşen tarafı var. Bu 5G ile bitecek bir şey değil, bundan sonra yeni nesil haberleşmeyle ilgili çalışmaları takip edeceğiz. Etkinlik ve faaliyet alanlarımızla ilgili kısımlarının da içinde olacağız."
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