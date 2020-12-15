\u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, HAVELSAN \u0131n gelecek vizyonuna katk\u0131 sa\u011flamas\u0131 i\u00e7in kurulan merkezin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 d\u00fcn Gebze Bili\u015fim Vadisi nde yap\u0131lan t\u00f6renle ger\u00e7ekle\u015ftirildi. HAVELSAN Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Akif Nacar, t\u00f6rende yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Bili\u015fim Vadisi b\u00fcnyesindeki 90 firman\u0131n 24 \u00fcn\u00fc HAVELSAN i\u015f ekosistemine dahil ettik ve buraya yeni kat\u0131lan 56 firmayla da 2021 de g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flanacak. ifadelerini kulland\u0131. Nacar, Bili\u015fim Vadisi ve T\u00dcB\u0130TAK T\u00dcSS\u0130DE ortakl\u0131\u011f\u0131nda kurulan ve y\u00fcr\u00fct\u00fcc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc Bili\u015fim Vadisi nin \u00fcstlendi\u011fi T\u00fcrkiye A\u00e7\u0131k Kaynak Platformunda HAVELSAN \u0131n kurucu \u00fcye oldu\u011funu hat\u0131rlatarak, Bu sayede, olu\u015fturulacak a\u00e7\u0131k kaynak yaz\u0131l\u0131m ekosistemindeki yaz\u0131l\u0131mc\u0131 say\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rmay\u0131 ve ihra\u00e7 edilebilir yaz\u0131l\u0131m \u00fcr\u00fcnleri geli\u015ftirilmesine katk\u0131 sa\u011flamay\u0131 hedefliyoruz. de\u011ferlendirmesinde bulundu. Bili\u015fim Vadisi y\u00f6netiminin HAVELSAN \u0131 Bili\u015fim Vadisi Mobilite Tabanl\u0131 Tar\u0131m K\u00fcmelenmesi ne Teknoloji Lideri olarak davet etti\u011fini vurgulayan Nacar, Drone, nesnelerin interneti (IoT), robotik otonom sistemler, yapay zeka ve benzeri teknolojilerde Tar\u0131m K\u00fcmelenmesine dahil olacak firmalarla i\u015f birli\u011fi ve koordinasyonun sa\u011flanmas\u0131na katk\u0131 sunmak \u00fczere g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz devam ediyor. ifadelerini kulland\u0131. - Rekabet\u00e7ili\u011fe katk\u0131 sunmak amac\u0131yla a\u00e7t\u0131k HAVELSAN Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan Vekili Prof. Dr. Hac\u0131 Ali Mantar da T\u00fcrkiye de m\u00fchendislik ve Ar-Ge \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n \u00e7ok ilerledi\u011fini ve bug\u00fcn \u00fclkede yap\u0131lamayacak, geli\u015ftirilemeyecek hi\u00e7bir \u00fcr\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. Mantar, Art\u0131k d\u00fcnyaya a\u00e7\u0131lmam\u0131z gerekir. Bunun i\u00e7in de maliyet etkin, s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir, rekabet\u00e7i \u00e7\u00f6z\u00fcmler sunmal\u0131y\u0131z. Biz de \u00fclkemizin bu rekabet\u00e7ili\u011fine katk\u0131 sunmak amac\u0131yla HAVELSAN \u0130leri Teknolojiler Merkezimizi a\u00e7t\u0131k. a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131. Teknoloji geli\u015ftirme s\u00fcrecinin en \u00f6nemli kriterinin i\u015f birli\u011fi oldu\u011funa dikkati \u00e7eken Mantar, \u015funlar\u0131 kaydetti: Bili\u015fim Vadisi ndeki varl\u0131k sebeplerimizden biri de buradaki ekosistemle yak\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmak ve i\u015f birli\u011fi yapmak. Biz bir ekosistem firmam\u0131zla \u00fcr\u00fcn geli\u015ftiriyorsak bu sadece HAVELSAN\u2019\u0131n ihtiyac\u0131 i\u00e7in de\u011fil, t\u00fcm d\u00fcnyaya satabilmek \u00fczere geli\u015ftirilmeli. Bili\u015fim Vadisi Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Serdar \u0130brahimcio\u011flu ise Milli Teknoloji Hamlesi parolas\u0131yla s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n \u00f6nemine de\u011finerek, bu yolda \u00f6nemli bir ad\u0131m niteli\u011fi ta\u015f\u0131yan milli savunma end\u00fcstrisinin g\u00f6zbebe\u011fi kurumlar\u0131ndan HAVELSAN \u0131n merkezinin a\u00e7\u0131lmas\u0131ndan dolay\u0131 \u00e7ok mutlu oldu\u011funu bildirdi.