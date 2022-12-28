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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Hisse Senetleri Araştırma Bölüm Müdürü Görkem Göker oldu. Borsanın son günlerdeki en gözde sektörü olan havayolu şirketlerini değerlendiren Göker, bilançolardan yola çıkarak hangi şirketin performansının neden kaynaklandığını açıkladı Havayolu şirketlerinin satış ve karlarının incelendiği programda Göker, rasyolar incelendiğinde hangi havacılık şirketinin potansiyelinin yüksek göründüğünü, havacılıkta gelecek dönem performans beklentilerini anlattı.

FİNANSAL GİDERLER KARI NASIL ETKİLİYOR?

Pandemi ve sonraki süreçte havayolu sektörünün nasıl bir evre geçirdiğini hatırlatan Göker diğer yandan bu şirketlerin karlarını etkileyen borçları, finansal giderleri ve diğer operasyonlarını masaya yatırdı. Programda havayolu şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı operasyonları da ayrıntılarıyla incelendi.

PERAKENDEDE CEZA TEHDİDİ

Yine son günlerde çok konuşulan perakende şirketlerinin enflasyonla beraber karlarının da değerlendirildiği programda bu sürecin ne kadar devam edeceği irdelendi. Göker, perakende şirketlerinin bilançosunu ortaya koyarken diğer yandan bu sektörün artan operasyon giderleri ve ceza tehditleri ile ilgili görüşlerini aktardı. Perakende devlerinin rasyolarının da incelendiğinde programda "Önümüzdeki dönemde hangi perakende şirketinin finansalları daha sağlıklı olacak gibi duruyor?" sorusunun cevabı arandı.