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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Havayolu şirketi hisselerinde küresel yazılım sorunu kaynaklı düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Havayolu şirketi hisselerinde küresel yazılım sorunu kaynaklı düşüş

        CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sebebiyle geçen ay havayolu şirketlerinin hisselerinde düşüş eğilimi görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:30 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:44
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        Havayolu şirketi hisselerinde küresel yazılım sorunu kaynaklı düşüş
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        Güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geldi.

        Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda, 19 Temmuz'da CrowdStrike'tan kaynaklanan hatanın, hava yolları ve havalimanları üzerinde zincirleme etki yarattığı belirtildi. Böylece, halihazırda oldukça yoğun olan rotalar üzerinde de ilave baskı oluştu.

        Orta Avrupa'nın büyük bölümündeki zorlu hava koşullarıyla birleşen bu durum, kıta genelinde önemli gecikme ve aksamalara neden olurken, uçuşların gecikmeleri de rekor seviyelere ulaştı.

        Ayrıca raporda, küresel kesintinin çok sayıda havayolu ve havaalanını etkilediğine işaret edildi. İngiltere'de bulunan, ülkenin ve dünyanın en büyük havalimanlarından Heathrow ve Gatwick'te de kesintiden dolayı gecikmeler yaşandı.

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        Merkezi ABD'de yer alan "FlightAware" internet sitesindeki verilere göre ise küresel yazılım sorunu dünya genelinde günde ortalama 90 bin uçuş yapan ticari havayolu firmalarını ciddi sıkıntıya soktu.

        Kriz günü 5 bin 171 sefer iptal edilirken, 46 bin 13 uçuşta rötar yaşandı.

        Dünyada bu yıl günlük uçuş iptal ortalaması yaklaşık 1200 oldu, 19 Temmuz'da ise uçuş iptallerinde 4 katın üzerinde artış meydana geldi.

        Yazılım sorununun şirketlere maliyeti

        Küresel yazılım şirketlerinin havayolu şirketlerine maliyeti de oldu. Delta Air Lines Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun şirkete maliyetinin 500 milyon dolar olduğunu belirtti.

        Bastian, aksaklıklar nedeniyle tazminat isteyeceklerini belirterek, "Başka seçeneğimiz yok." dedi.

        CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu küresel piyasalarda da satış baskısını artırmıştı.

        Böylece havayolu şirketlerinin hisselerinde geçen ay genel olarak bir düşüş eğilimi görüldü.

        Temmuzda ABD havayolu şirketleri Southwest Airlines'ın hisseleri yüzde 5,8, American Airlines'ın yüzde 6,1, United Airlines'ın hisseleri 6,7 değer kaybetti.

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        Yatırımcısına, Fransız Air France yüzde 0,1, Çin'li China Southern Airlines yüzde 1,7 kaybettirdi. Borsalarda, Japan Airlines'ın hisselerinde yüzde 3, Güney Koreli Jeju Air'in hisselerinde yüzde 6,2, Kanadalı Air Canada'nın hisselerinde yüzde 11,1 azalış görüldü.

        Küresel yazılım sorununa karşın Delta Air Lines'ın hisseleri arttı

        Küresel yazılım sorunundan küresel bazda en olumsuz etkilenen şirketlerden bir tanesi ABD merkezli Delta Airline olmasına karşın bu şirketin hisseleri geçen ay yüzde 6,9 arttı.

        Yatırımcısına, Alman Lufthansa yüzde 1,6, Avustralya merkezli Qantas yüzde 10,4 kazandırdı.

        Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinin temmuz ayı hisse performansları şöyle:

        Şirket Temmuz ayı hisse performansı (yüzde)
        Qantas +10,4
        Delta Airlines +6,9
        Lufthansa +1,6
        Air France -0,1
        China Southern Airlines -1,7
        Japan Airlines -3
        Southwest Airlines -5,8
        American Airlines -6,1
        Jeju Air -6,2
        United Airlines -6,7
        Air Canada -11,1
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