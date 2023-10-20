Olayı anlatan F.K.'nin annesi Hatice G. (74), "Adam buraya durdu, silah attı. Ondan sonra benim büyük oğlan da 'atma' dedi. 'Milletin içinde atma' dedi. Ondan sonra o da 'atarım ben' dedi. Ondan sonra bizim küçük oğlan çıktı. Bu arada silahı sıktı, bacağına değdi. Bindiği arabadan indi ve oda ona bıçak atmış. Benim oğlum ayağından vuruldu. 10-15 kere sıktı. Kolu komşu aciz kaldık sıkmasından" dedi.