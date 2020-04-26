Havaya ateş açarak balkonda İstiklal Marşı'nı okuyan kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da balkonlarda İstiklal Marşı'nın okunması sırasında havaya açılan ateş sonucu H.G'nin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

İnceleme sonucu yaralama olayını S.Y'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi suç aleti silahla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.